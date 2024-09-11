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Идеальная тушенка-каша на зиму, открыл и съел — такая заготовка должна быть в каждом доме

11 сентября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Тушенка на зиму, мясо с кашей — пошаговый рецепт заготовки
Тушенка с кашей. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовьте идеальную тушенку-кашу на зиму — блюдо, которое станет незаменимой заготовкой в вашем доме! Просто откройте банку, и вкусное, сытное блюдо уже готово к употреблению. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится (этих продуктов хватит на 21 банку по 0,5 литра): 

  • булгур 600 г;
  • гречка 600 г;
  • горох 800 г;
  • сало 1 кг;
  • мясо 3 кг;
  • лук 600 г;
  • морковь 600 г;
  • перец горошком;
  • соль 5 г на 1 банку. 

Способ приготовления 

Для начала нужно подготовить крупу. Горох нужно промыть и замочить. Булгур также необходимо промыть водой и залить. Гречку нужно помыть и также замочить. Оставить на 1,5 часа. Затем необходимо сделать шкварки из сала. 

рецепт тушенки на зиму
Шкварки из сала. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также необходимо обжарить лук и морковь. В горох добавить 1/3 зажарки и шкварки. Все перемешать и положить в банки, предварительно на дно добавить перец горошком. Добавить несколько кусочков мяса. В каждую банку добавить одной чайной ложки соли. Залить водой и закрутить. 

рецепт тушенки на зиму с кашей
Горох и сало. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также складываем с остальными кашами. Чередовать крупу с мясом и зажаркой. 

рецепт тушенки с кашей на зиму
Булгур и мясо. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В каждую банку одинаково накладываем мясо, зажарку и крупу. Не забываем добавить соль. 

рецепт тушенки с кашей и мясом на зиму
Гречка и мясо. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ставим банки в автоклав, нагреваем до 118 ºС. Затем уменьшаем огонь до минимального и готовим 40 минут. Затем выключить автоклав и оставить остывать до комнатной температуры. 

простой рецепт тушенки с кашей на зиму
Банки в автоклаве. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ранее мы писали про заготовку на зиму должна быть в каждом доме — идеальная закуска из тонкого сала за копейки

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом идеальной закуски маринованного сала в банке "пятиминутка" на зиму — должно быть в каждом доме. 

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