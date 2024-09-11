Тушенка на зиму, мясо с кашей — пошаговый рецепт заготовки

Тушенка с кашей. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Приготовьте идеальную тушенку-кашу на зиму — блюдо, которое станет незаменимой заготовкой в вашем доме! Просто откройте банку, и вкусное, сытное блюдо уже готово к употреблению.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

Читайте также:

Вам понадобится (этих продуктов хватит на 21 банку по 0,5 литра):

булгур 600 г;

гречка 600 г;

горох 800 г;

сало 1 кг;

мясо 3 кг;

лук 600 г;

морковь 600 г;

перец горошком;

соль 5 г на 1 банку.

Способ приготовления

Для начала нужно подготовить крупу. Горох нужно промыть и замочить. Булгур также необходимо промыть водой и залить. Гречку нужно помыть и также замочить. Оставить на 1,5 часа. Затем необходимо сделать шкварки из сала.

Шкварки из сала. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также необходимо обжарить лук и морковь. В горох добавить 1/3 зажарки и шкварки. Все перемешать и положить в банки, предварительно на дно добавить перец горошком. Добавить несколько кусочков мяса. В каждую банку добавить одной чайной ложки соли. Залить водой и закрутить.

Горох и сало. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также складываем с остальными кашами. Чередовать крупу с мясом и зажаркой.

Булгур и мясо. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В каждую банку одинаково накладываем мясо, зажарку и крупу. Не забываем добавить соль.

Гречка и мясо. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ставим банки в автоклав, нагреваем до 118 ºС. Затем уменьшаем огонь до минимального и готовим 40 минут. Затем выключить автоклав и оставить остывать до комнатной температуры.

Банки в автоклаве. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ранее мы писали про заготовку на зиму должна быть в каждом доме — идеальная закуска из тонкого сала за копейки.

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом идеальной закуски маринованного сала в банке "пятиминутка" на зиму — должно быть в каждом доме.