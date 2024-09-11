Тушенка на зиму, мясо с кашей — пошаговый рецепт заготовки

Идеальная тушенка-каша на зиму, открыл и съел — такая заготовка должна быть в каждом доме
Приготовьте идеальную тушенку-кашу на зиму — блюдо, которое станет незаменимой заготовкой в вашем доме! Просто откройте банку, и вкусное, сытное блюдо уже готово к употреблению.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится (этих продуктов хватит на 21 банку по 0,5 литра):
- булгур 600 г;
- гречка 600 г;
- горох 800 г;
- сало 1 кг;
- мясо 3 кг;
- лук 600 г;
- морковь 600 г;
- перец горошком;
- соль 5 г на 1 банку.
Способ приготовления
Для начала нужно подготовить крупу. Горох нужно промыть и замочить. Булгур также необходимо промыть водой и залить. Гречку нужно помыть и также замочить. Оставить на 1,5 часа. Затем необходимо сделать шкварки из сала.
Также необходимо обжарить лук и морковь. В горох добавить 1/3 зажарки и шкварки. Все перемешать и положить в банки, предварительно на дно добавить перец горошком. Добавить несколько кусочков мяса. В каждую банку добавить одной чайной ложки соли. Залить водой и закрутить.
Также складываем с остальными кашами. Чередовать крупу с мясом и зажаркой.
В каждую банку одинаково накладываем мясо, зажарку и крупу. Не забываем добавить соль.
Ставим банки в автоклав, нагреваем до 118 ºС. Затем уменьшаем огонь до минимального и готовим 40 минут. Затем выключить автоклав и оставить остывать до комнатной температуры.
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