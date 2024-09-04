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Ідеальна закуска маринованого сала в банці "п'ятихвилинка" на зиму — має бути в кожному будинку

4 вересня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ідеальна маринована закуска з сала "п&#39;ятихвилинка" - покроковий рецепт.
Закуска із сала. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Дізнайтеся, як приготувати ідеальну мариновану закуску із сала всього за 5 хвилин. Простий рецепт, який має бути в кожному будинку, щоб завжди мати під рукою смачне частування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться (для 6 літрових банок):

  • вода 2 л;
  • сіль 400 г;
  • 4 кг сала.

Спосіб приготування

Спершу необхідно приготувати маринад. У воду додати 200 г солі з розрахунку 1 л води. Довести до кипіння. Сало нарізати на маленькі шматочки.

рецепт маринованого сала
Нарізане сало. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Шматочки сала скласти в банки, додати лавровий лист, 2-3 зубчики часнику та чорний перець. Залити гарячим маринадом.

рецепт сала на зиму
Сало у банках. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ставимо банки для стерилізації. З моменту закипання варити дві години. Потім все герметично закатати. Банки перевернути та залишити до повного охолодження.

рецепт маринованого сала в розсолі
Стерилізація банок. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім поставити в холодильник, щоби все застигло, потім можна перемістити в прохолодне місце для зберігання.

простий рецепт сала в розсолі
Мариноване сало. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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лайфхаки сало консервація рецепти заготівля на зиму закуска

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