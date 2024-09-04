Ідеальна закуска маринованого сала в банці "п'ятихвилинка" на зиму — має бути в кожному будинку
Дізнайтеся, як приготувати ідеальну мариновану закуску із сала всього за 5 хвилин. Простий рецепт, який має бути в кожному будинку, щоб завжди мати під рукою смачне частування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться (для 6 літрових банок):
- вода 2 л;
- сіль 400 г;
- 4 кг сала.
Спосіб приготування
Спершу необхідно приготувати маринад. У воду додати 200 г солі з розрахунку 1 л води. Довести до кипіння. Сало нарізати на маленькі шматочки.
Шматочки сала скласти в банки, додати лавровий лист, 2-3 зубчики часнику та чорний перець. Залити гарячим маринадом.
Ставимо банки для стерилізації. З моменту закипання варити дві години. Потім все герметично закатати. Банки перевернути та залишити до повного охолодження.
Потім поставити в холодильник, щоби все застигло, потім можна перемістити в прохолодне місце для зберігання.
Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками із цибулею на зиму — рецепт перевірено не одним поколінням.
Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольському за рецептом мами — без стерилізації, без оцту з базиліком.
Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок.
Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму із смачним маринадом, який можна пити.
Читайте Новини.LIVE!