Закуска із сала. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дізнайтеся, як приготувати ідеальну мариновану закуску із сала всього за 5 хвилин. Простий рецепт, який має бути в кожному будинку, щоб завжди мати під рукою смачне частування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться (для 6 літрових банок):

вода 2 л;

сіль 400 г;

4 кг сала.

Спосіб приготування

Спершу необхідно приготувати маринад. У воду додати 200 г солі з розрахунку 1 л води. Довести до кипіння. Сало нарізати на маленькі шматочки.

Нарізане сало. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Шматочки сала скласти в банки, додати лавровий лист, 2-3 зубчики часнику та чорний перець. Залити гарячим маринадом.

Сало у банках. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ставимо банки для стерилізації. З моменту закипання варити дві години. Потім все герметично закатати. Банки перевернути та залишити до повного охолодження.

Стерилізація банок. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім поставити в холодильник, щоби все застигло, потім можна перемістити в прохолодне місце для зберігання.

Мариноване сало. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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