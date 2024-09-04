Идеальная маринованная закуска из сала "пятиминутка" — пошаговый рецепт.

Идеальная закуска маринованного сала в банке "пятиминутка" на зиму — должно быть в каждом доме
Узнайте, как приготовить идеальную маринованную закуску из сала всего за 5 минут. Простой рецепт, который должен быть в каждом доме, чтобы всегда иметь под рукой вкусное угощение.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится (для 6 литровых банок):
- вода 2 л;
- соль 400 г;
- 4 кг сала.
Способ приготовления
Сначала необходимо приготовить маринад. В воду добавить 200 г соли из расчета на 1 л воды. Довести до кипения. Сало нарезать на небольшие кусочки.
Кусочки сала сложить в банки, добавить лавровый лист, 2-3 зубчика чеснока и черный перец. Залить горячим маринадом.
Ставим банки для стерилизации. С момента закипания варить два часа. Затем все герметично закатать. Банки перевернуть и оставить до полного охлаждения.
Затем поставить в холодильник, чтобы все застыло, затем можно переместить в прохладное место для хранения.
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