Идеальная маринованная закуска из сала "пятиминутка" — пошаговый рецепт.

Закуска из сала. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Узнайте, как приготовить идеальную маринованную закуску из сала всего за 5 минут. Простой рецепт, который должен быть в каждом доме, чтобы всегда иметь под рукой вкусное угощение.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится (для 6 литровых банок):

вода 2 л;

соль 400 г;

4 кг сала.

Способ приготовления

Сначала необходимо приготовить маринад. В воду добавить 200 г соли из расчета на 1 л воды. Довести до кипения. Сало нарезать на небольшие кусочки.

Нарезанное сало. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Кусочки сала сложить в банки, добавить лавровый лист, 2-3 зубчика чеснока и черный перец. Залить горячим маринадом.

Сало в банках. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ставим банки для стерилизации. С момента закипания варить два часа. Затем все герметично закатать. Банки перевернуть и оставить до полного охлаждения.

Стерилизация банок. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем поставить в холодильник, чтобы все застыло, затем можно переместить в прохладное место для хранения.

Маринованное сало. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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