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Идеальная закуска маринованного сала в банке "пятиминутка" на зиму — должно быть в каждом доме

4 сентября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Идеальная маринованная закуска из сала "пятиминутка" — пошаговый рецепт.
Закуска из сала. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Узнайте, как приготовить идеальную маринованную закуску из сала всего за 5 минут. Простой рецепт, который должен быть в каждом доме, чтобы всегда иметь под рукой вкусное угощение.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится (для 6 литровых банок): 

  • вода 2 л;
  • соль 400 г;
  • 4 кг сала. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо приготовить маринад. В воду добавить 200 г соли из расчета на 1 л воды. Довести до кипения. Сало нарезать на небольшие кусочки. 

рецепт маринованного сала
Нарезанное сало. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Кусочки сала сложить в банки, добавить лавровый лист, 2-3 зубчика чеснока и черный перец. Залить горячим маринадом. 

рецепт сала на зиму
Сало в банках. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ставим банки для стерилизации. С момента закипания варить два часа. Затем все герметично закатать. Банки перевернуть и оставить до полного охлаждения.

рецепт маринованного сала в рассоле
Стерилизация банок. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем поставить в холодильник, чтобы все застыло, затем можно переместить в прохладное место для хранения. 

простой рецепт сала в рассоле
Маринованное сало. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт проверен не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.

лайфхаки сало консервация рецепты заготовка на зиму закуска

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