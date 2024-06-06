Як приготувати швидкі мариновані помідори — покроковий рецепт приготування

Мариновані помідори. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Ділимося з вами рецептом приготування закуски з помідорів до вашого столу. Рецепт смачний і простий в приготуванні. Ідеально до шашлику.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

2 помідори;

1 цибулина;

сіль;

чорний мелений перець;

молодий кріп;

олія (2 ст. л.).

Спосіб приготування

Беремо два великих помідори, та нарізаємо їх кільцями.

Нарізані помідори. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Беремо одну цибулину середнього розміру, та дуже добре її подрібнюємо. Бажано подрібнити її як можна дрібніше.

Цибуля та часник. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

До подрібненої цибулі додати чайну ложку солі, половину чайної ложки чорного меленого перцю та 2 столові ложки олії. В цьому рецеті використовується оливкова олія, але можна використати будь-яку.

Приготування закуски. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Ретельно все це перемішуємо, щоб всі інгредієнти гарно поєдналися між собою. Нарізані помідори викласти на тарілку, та зверху викласти на них цибулю.

Мариновані помідори. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Нарізати свіжий круп, та посипати ним зверху помідори. Ось така легка в приготування закуска з помідорів до вашого застілля.

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