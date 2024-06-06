Як приготувати швидкі мариновані помідори — покроковий рецепт приготування

Ідеальна закуска під шашлик — мариновані помідори за 10 хвилин
Ділимося з вами рецептом приготування закуски з помідорів до вашого столу. Рецепт смачний і простий в приготуванні. Ідеально до шашлику.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 2 помідори;
- 1 цибулина;
- сіль;
- чорний мелений перець;
- молодий кріп;
- олія (2 ст. л.).
Спосіб приготування
Беремо два великих помідори, та нарізаємо їх кільцями.
Беремо одну цибулину середнього розміру, та дуже добре її подрібнюємо. Бажано подрібнити її як можна дрібніше.
До подрібненої цибулі додати чайну ложку солі, половину чайної ложки чорного меленого перцю та 2 столові ложки олії. В цьому рецеті використовується оливкова олія, але можна використати будь-яку.
Ретельно все це перемішуємо, щоб всі інгредієнти гарно поєдналися між собою. Нарізані помідори викласти на тарілку, та зверху викласти на них цибулю.
Нарізати свіжий круп, та посипати ним зверху помідори. Ось така легка в приготування закуска з помідорів до вашого застілля.
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