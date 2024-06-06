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Ідеальна закуска під шашлик — мариновані помідори за 10 хвилин

6 червня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати швидкі мариновані помідори — покроковий рецепт приготування
Мариновані помідори. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ділимося з вами рецептом приготування закуски з помідорів до вашого столу. Рецепт смачний і простий в приготуванні. Ідеально до шашлику.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 2 помідори;
  • 1 цибулина;
  • сіль;
  • чорний мелений перець;
  • молодий кріп;
  • олія (2 ст. л.). 

Спосіб приготування 

Беремо два великих помідори, та нарізаємо їх кільцями.

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Нарізані помідори. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Беремо одну цибулину середнього розміру, та дуже добре її подрібнюємо. Бажано подрібнити її як можна дрібніше.

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Цибуля та часник. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

До подрібненої цибулі додати чайну ложку солі, половину чайної ложки чорного меленого перцю та 2 столові ложки олії. В цьому рецеті використовується оливкова олія, але можна використати будь-яку. 

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Приготування закуски. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Ретельно все це перемішуємо, щоб всі інгредієнти гарно поєдналися між собою. Нарізані помідори викласти на тарілку, та зверху викласти на них цибулю.

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Мариновані помідори. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Нарізати свіжий круп, та посипати ним зверху помідори. Ось така легка в приготування закуска з помідорів до вашого застілля.

Раніше ми писали, які дрова найкраще підходять для приготування шашлику.

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мариновані помідори

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