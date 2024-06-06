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Идеальная закуска под шашлык — маринованные помидоры за 10 минут

6 июня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить быстрые маринованные помидоры – пошаговый рецепт приготовления
Маринованные помидоры. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Делимся с вами рецептом приготовления закуски из помидоров к вашему столу. Рецепт вкусный и простой в приготовлении. Идеально к шашлыку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 2 помидора;
  • 1 луковица;
  • соль;
  • черный молотый перец;
  • молодой укроп;
  • масло (2 ст. л.).

Способ приготовления

Берем два больших помидора и нарезаем их кольцами.

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Нарезанные помидоры. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Берем одну луковицу среднего размера и очень хорошо ее измельчаем. Желательно измельчить ее как можно мельче.

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Лук и чеснок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

К измельченному луку добавить чайную ложку соли, половину чайной ложки черного молотого перца и 2 столовые ложки растительного масла. В этом рецете используется оливковое масло, но можно использовать любое.

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Приготовление закуски. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Тщательно все это перемешать, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Нарезанные помидоры выложить на тарелку и сверху положить на них лук.

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Маринованные помидоры. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Нарезать свежий укроп и посыпать им сверху помидоры. Вот такая легкая в приготовлении закуска из помидоров к вашему застолью.

Раньше мы писали, какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.

Также советуем ознакомиться с рецептом вкуснейшего маринада для шашлыка из свинины — получается мягкий и сочный.

Еще мы писали о нескольких важных правилах, как хранить маринованное мясо для шашлыка.

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