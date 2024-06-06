Как приготовить быстрые маринованные помидоры – пошаговый рецепт приготовления

Идеальная закуска под шашлык — маринованные помидоры за 10 минут
Делимся с вами рецептом приготовления закуски из помидоров к вашему столу. Рецепт вкусный и простой в приготовлении. Идеально к шашлыку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 2 помидора;
- 1 луковица;
- соль;
- черный молотый перец;
- молодой укроп;
- масло (2 ст. л.).
Способ приготовления
Берем два больших помидора и нарезаем их кольцами.
Берем одну луковицу среднего размера и очень хорошо ее измельчаем. Желательно измельчить ее как можно мельче.
К измельченному луку добавить чайную ложку соли, половину чайной ложки черного молотого перца и 2 столовые ложки растительного масла. В этом рецете используется оливковое масло, но можно использовать любое.
Тщательно все это перемешать, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Нарезанные помидоры выложить на тарелку и сверху положить на них лук.
Нарезать свежий укроп и посыпать им сверху помидоры. Вот такая легкая в приготовлении закуска из помидоров к вашему застолью.
Раньше мы писали, какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.
Также советуем ознакомиться с рецептом вкуснейшего маринада для шашлыка из свинины — получается мягкий и сочный.
Еще мы писали о нескольких важных правилах, как хранить маринованное мясо для шашлыка.
Читайте Новини.LIVE!