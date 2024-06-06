Как приготовить быстрые маринованные помидоры – пошаговый рецепт приготовления

Маринованные помидоры. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Делимся с вами рецептом приготовления закуски из помидоров к вашему столу. Рецепт вкусный и простой в приготовлении. Идеально к шашлыку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

2 помидора;

1 луковица;

соль;

черный молотый перец;

молодой укроп;

масло (2 ст. л.).

Способ приготовления

Берем два больших помидора и нарезаем их кольцами.

Нарезанные помидоры. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Берем одну луковицу среднего размера и очень хорошо ее измельчаем. Желательно измельчить ее как можно мельче.

Лук и чеснок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

К измельченному луку добавить чайную ложку соли, половину чайной ложки черного молотого перца и 2 столовые ложки растительного масла. В этом рецете используется оливковое масло, но можно использовать любое.

Приготовление закуски. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Тщательно все это перемешать, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Нарезанные помидоры выложить на тарелку и сверху положить на них лук.

Маринованные помидоры. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Нарезать свежий укроп и посыпать им сверху помидоры. Вот такая легкая в приготовлении закуска из помидоров к вашему застолью.

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