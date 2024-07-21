Ароматне вишневе варення на зиму — покроковий рецепт приготування

Ідеальне густе вишневе варення на зиму, яке не змінює колір
Чи бажаєте насолоджуватися насиченим смаком вишні цілий рік? Приготуйте ідеальне густе вишневе варення, яке збереже свій яскравий колір та аромат навіть у зимові місяці. Дізнайтеся про секрети приготування цього делікатесу в нашому рецепті.
Рецепт опублікували на YouTube каналі На Здоров'я.
Вам знадобиться:
- 1 кг вишень без кісточок;
- 600 г цукру;
- сік лимона.
Спосіб приготування
Готуємо вишневе варення. Вишні перебираємо, миємо, видаляємо кісточки. Це можна зробити за допомогою шпильки.
Зважимо вишні без кісточок, їх повинно бути 600 г. Щоб збільшити площу випаровування і зробити варення густішим, краще варити його на пательні з подвійним дном.
Потрібно все ретельно перемішати, довести до кипіння та варити 15 хвилин. Додати лимоний сік за бажанням.
Зняти піну та варити ще 25 хвилин. Гаряче варення розлити по баночках та закрутити.
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