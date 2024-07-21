Ароматне вишневе варення на зиму — покроковий рецепт приготування

Вишневе варення. Фото: YouTube @zdorovia

Чи бажаєте насолоджуватися насиченим смаком вишні цілий рік? Приготуйте ідеальне густе вишневе варення, яке збереже свій яскравий колір та аромат навіть у зимові місяці. Дізнайтеся про секрети приготування цього делікатесу в нашому рецепті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На Здоров'я.

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Вам знадобиться:

1 кг вишень без кісточок;

600 г цукру;

сік лимона.

Спосіб приготування

Готуємо вишневе варення. Вишні перебираємо, миємо, видаляємо кісточки. Це можна зробити за допомогою шпильки.

Вишні без кісточок. Фото: YouTube @zdorovia

Зважимо вишні без кісточок, їх повинно бути 600 г. Щоб збільшити площу випаровування і зробити варення густішим, краще варити його на пательні з подвійним дном.

Вишні та цукор. Фото: YouTube @zdorovia

Потрібно все ретельно перемішати, довести до кипіння та варити 15 хвилин. Додати лимоний сік за бажанням.

Приготування варення. Фото: YouTube @zdorovia

Зняти піну та варити ще 25 хвилин. Гаряче варення розлити по баночках та закрутити.

Вишневе варення. Фото: YouTube @zdorovia

Раніше ми писали про рецепт густого вишневого варення з вишні, яке не темніє.

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