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Ідеальне густе вишневе варення на зиму, яке не змінює колір

21 липня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ароматне вишневе варення на зиму — покроковий рецепт приготування
Вишневе варення. Фото: YouTube @zdorovia
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Чи бажаєте насолоджуватися насиченим смаком вишні цілий рік? Приготуйте ідеальне густе вишневе варення, яке збереже свій яскравий колір та аромат навіть у зимові місяці. Дізнайтеся про секрети приготування цього делікатесу в нашому рецепті. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі На Здоров'я

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг вишень без кісточок; 
  • 600 г цукру; 
  • сік лимона. 

Спосіб приготування 

Готуємо вишневе варення. Вишні перебираємо, миємо, видаляємо кісточки. Це можна зробити за допомогою шпильки. 

рецепт вишневого варення
Вишні без кісточок. Фото: YouTube @zdorovia

Зважимо вишні без кісточок, їх повинно бути 600 г. Щоб збільшити площу випаровування і зробити варення густішим, краще варити його на пательні з подвійним дном. 

рецепт густого вишневого варення
Вишні та цукор. Фото: YouTube @zdorovia

Потрібно все ретельно перемішати, довести до кипіння та варити 15 хвилин. Додати лимоний сік за бажанням. 

рецепт ароматного вишневого варення
Приготування варення. Фото: YouTube @zdorovia

Зняти піну та варити ще 25 хвилин. Гаряче варення розлити по баночках та закрутити. 

рецепт вишневого варення на зиму
Вишневе варення. Фото: YouTube @zdorovia

Раніше ми писали про рецепт густого вишневого варення з вишні, яке не темніє.

Радимо ознайомитися із заготівлею на зиму — консервований полуничний компот із лимоном.

рецепти лайфхаки вишня варення заготівля на зиму

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