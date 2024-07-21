Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Идеальное густое вишневое варенье на зиму, которое не меняет цвет arrow

Идеальное густое вишневое варенье на зиму, которое не меняет цвет

21 июля 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Ароматное вишневое варенье на зиму – пошаговый рецепт приготовления
Вишневое варенье. Фото: YouTube @zdorovia
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите наслаждаться насыщенным вкусом вишни круглый год? Приготовьте идеальное густое вишневое варенье, которое сохранит свой яркий цвет и аромат даже в зимние месяцы. Узнайте секреты приготовления этого деликатеса в нашем рецепте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На Здоровье.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 1 кг вишен без косточек;
  • 600 г сахара;
  • сок лимона.

Способ приготовления

Готовим вишневое варенье. Вишни перебираем, моем, удаляем косточки. Это можно сделать с помощью шпильки.

рецепт вишневого варенья
Вишни без косточек. Фото: YouTube @zdorovia

Взвесим вишни без косточек, их должно быть 600 г. Чтобы увеличить площадь испарения и сделать варенье более густым, лучше варить его на сковороде с двойным дном.

рецепт густого вишневого варенья
Вишни и сахар. Фото: YouTube @zdorovia

Необходимо тщательно перемешать, довести до кипения и варить 15 минут. Добавить лимонный сок по желанию.

рецепт ароматного вишневого варенья
Приготовление варенья. Фото: YouTube @zdorovia

Снять пену и готовить еще 25 минут. Горячее варенье разлить по баночкам и закрутить.

рецепт вишневого варенья на зиму
Вишневое варенье. Фото: YouTube @zdorovia

Раньше мы писали о рецепте густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет.

Советуем ознакомиться с заготовкой на зиму — консервированный клубничный компот с лимоном.

рецепты лайфхаки вишня варенье заготовка на зиму

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня