Ароматное вишневое варенье на зиму – пошаговый рецепт приготовления

Вишневое варенье. Фото: YouTube @zdorovia

Хотите наслаждаться насыщенным вкусом вишни круглый год? Приготовьте идеальное густое вишневое варенье, которое сохранит свой яркий цвет и аромат даже в зимние месяцы. Узнайте секреты приготовления этого деликатеса в нашем рецепте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На Здоровье.

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Вам понадобится:

1 кг вишен без косточек;

600 г сахара;

сок лимона.

Способ приготовления

Готовим вишневое варенье. Вишни перебираем, моем, удаляем косточки. Это можно сделать с помощью шпильки.

Вишни без косточек. Фото: YouTube @zdorovia

Взвесим вишни без косточек, их должно быть 600 г. Чтобы увеличить площадь испарения и сделать варенье более густым, лучше варить его на сковороде с двойным дном.

Вишни и сахар. Фото: YouTube @zdorovia

Необходимо тщательно перемешать, довести до кипения и варить 15 минут. Добавить лимонный сок по желанию.

Приготовление варенья. Фото: YouTube @zdorovia

Снять пену и готовить еще 25 минут. Горячее варенье разлить по баночкам и закрутить.

Вишневое варенье. Фото: YouTube @zdorovia

Раньше мы писали о рецепте густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет.

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