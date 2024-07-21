Ароматное вишневое варенье на зиму – пошаговый рецепт приготовления

Идеальное густое вишневое варенье на зиму, которое не меняет цвет
Хотите наслаждаться насыщенным вкусом вишни круглый год? Приготовьте идеальное густое вишневое варенье, которое сохранит свой яркий цвет и аромат даже в зимние месяцы. Узнайте секреты приготовления этого деликатеса в нашем рецепте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале На Здоровье.
Вам понадобится:
- 1 кг вишен без косточек;
- 600 г сахара;
- сок лимона.
Способ приготовления
Готовим вишневое варенье. Вишни перебираем, моем, удаляем косточки. Это можно сделать с помощью шпильки.
Взвесим вишни без косточек, их должно быть 600 г. Чтобы увеличить площадь испарения и сделать варенье более густым, лучше варить его на сковороде с двойным дном.
Необходимо тщательно перемешать, довести до кипения и варить 15 минут. Добавить лимонный сок по желанию.
Снять пену и готовить еще 25 минут. Горячее варенье разлить по баночкам и закрутить.
Раньше мы писали о рецепте густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет.
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