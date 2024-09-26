Пухкі пиріжки з яйцем за рецептом Дарії Цвек — покрокове приготування

Ідеальне тісто для пухких пиріжків з яйцем за рецептом Дарії Цвек
Рецепт тіста від Дарії Цвек стане вашим улюбленим, адже з ним пиріжки виходять ідеальними! Спробуйте приготувати за цим рецептом, і ваші пиріжки стануть справжньою прикрасою сімейного столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- борошно 500 г;
- вершкове масло 100 г;
- жовтки 4 шт;
- молоко 150 мл;
- сметана 2 ст.л;
- сухі дріжджі 1 ч.л;
- цукор 1 ч.л;
- дрібка солі.
Спосіб приготування
До теплого молока вкидаємо чайну ложку сухих дріжджів і чайну цукру. розмішуємо і залишаємо на 10 хвилин, щоб забродили.
До просіяного борошна вливаємо готову опару, додаємо 2 столові ложки сметани, 4 жовтки, 100 грам розтопленого вершкового масла. Солимо і замішуємо тісто. Має вийти м'яке тісто. Накриваємо і кладемо у тепле місце на годину.
Коли тісто підніметься, перекладаємо на притрушену борошном поверхню, робимо валок, як на відео. Розділяємо на однакові частини, розкачуємо, викладаємо начинку і зліплюємо, щоб начинка під час випікання не витікала.
Викладаємо на деко на пергамент, змащуємо яйцем і випікаємо 20-25 хвилин при 180 ºС.
Для начинки натираємо або нарізаємо варені яйця. Додаємо дві столові ложки сметани. Підсмажуємо кубиками цибулю і кладемо до яєць. Солі та перцю додаємо за смаком.
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