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Идеальное тесто для рыхлых пирожков с яйцом по рецепту Дарии Цвек

26 сентября 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Рыхлые пирожки с яйцом по рецепту Дарии Цвек – пошаговое приготовление
Пирожки с начинкой. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Оксана Харченко - Редактор

Рецепт теста от Дарьи Цвек станет вашим любимым, ведь с ним пирожки получаются идеальными! Попытайтесь приготовить по этому рецепту, и ваши пирожки станут настоящим украшением семейного стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • мука 500 г;
  • сливочное масло 100 г;
  • желтки 4 шт;
  • молоко 150 мл;
  • сметана 2 ст.л;
  • сухие дрожжи 1 ч.л;
  • сахар 1 ч.л;
  • щепотка соли.

Способ приготовления

В теплое молоко добавляем чайную ложку сухих дрожжей и чайную ложку сахара. Размешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы забродили.

рецепт пирожков
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

В просеянную муку вливаем готовую опару, добавляем 2 столовые ложки сметаны, 4 желтка, 100 г растопленного сливочного масла. Солим и замешиваем тесто. Должно получиться мягкое тесто. Накрываем и кладем в теплое место в час.

простой рецепт пирожков
Жареный лук. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Когда тесто поднимется, перекладываем на притрушенную мукой поверхность, делаем валок, как на видео. Разделяем на одинаковые части, раскатываем, выкладываем начинку и склеиваем, чтобы начинка во время выпечки не вытекала.

простой рецепт пирожков с начинкой
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выкладываем на противень на пергамент, смазываем яйцом и выпекаем 20-25 минут при 180 ºС.

домашний рецепт пирожков с начинкой
Приготовление пирожков. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для начинки натираем или нарезаем вареные яйца. Добавляем две столовые ложки сметаны. Поджариваем кубиками лук и кладем к яйцам. Соль и перец кладем по вкусу.

вкусный домашний рецепт пирожков с начинкой
Готовые пирожки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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