Рыхлые пирожки с яйцом по рецепту Дарии Цвек – пошаговое приготовление

Идеальное тесто для рыхлых пирожков с яйцом по рецепту Дарии Цвек
Рецепт теста от Дарьи Цвек станет вашим любимым, ведь с ним пирожки получаются идеальными! Попытайтесь приготовить по этому рецепту, и ваши пирожки станут настоящим украшением семейного стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- мука 500 г;
- сливочное масло 100 г;
- желтки 4 шт;
- молоко 150 мл;
- сметана 2 ст.л;
- сухие дрожжи 1 ч.л;
- сахар 1 ч.л;
- щепотка соли.
Способ приготовления
В теплое молоко добавляем чайную ложку сухих дрожжей и чайную ложку сахара. Размешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы забродили.
В просеянную муку вливаем готовую опару, добавляем 2 столовые ложки сметаны, 4 желтка, 100 г растопленного сливочного масла. Солим и замешиваем тесто. Должно получиться мягкое тесто. Накрываем и кладем в теплое место в час.
Когда тесто поднимется, перекладываем на притрушенную мукой поверхность, делаем валок, как на видео. Разделяем на одинаковые части, раскатываем, выкладываем начинку и склеиваем, чтобы начинка во время выпечки не вытекала.
Выкладываем на противень на пергамент, смазываем яйцом и выпекаем 20-25 минут при 180 ºС.
Для начинки натираем или нарезаем вареные яйца. Добавляем две столовые ложки сметаны. Поджариваем кубиками лук и кладем к яйцам. Соль и перец кладем по вкусу.
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