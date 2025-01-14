Млинці на молоці — ідеальний рецепт, який вдається завжди

Сирні млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Спробувати ці млинці варто хоча б раз, адже вони завжди виходять ніжними, тонкими та ідеально підходять як для солодких, так і для солоних начинок. Простий рецепт, який не підведе навіть новачків на кухні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

борошно — 130 г;

цукор — 30 г;

сіль — 4 г;

яйця — 2 шт.;

молоко — 400 мл;

рослинна олія;

вершкове масло для змащування млинців;

сир адигейський копчений — 150 г;

сир сулугуні — 150 г;

сметана — 1 ст. ложка;

перець за смаком.

Спосіб приготування

Відправити в чашу блендера борошно, сіль, цукор, яйця і налити молоко. Додати дві столові ложки олії та пробити все блендером. На розігріту сковороду налити невелику кількість рідкого тіста, рівномірно розподілити по дну та обсмажити з двох боків.

Важливий момент! Перед обсмажуванням наступних млинців перемішувати вміст чаші з тістом.

Готові млинці змастити розтопленим вершковим маслом. Начинку до млинців можна зробити на свій смак. Рекомендуємо спробувати саме з начинкою з двох сирів і сметани.

Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

На великій тертці натерти сулугуні та адигейський сир. Змішати сир зі сметаною, до смаку перчити і перемішати. Сирною масою начинити млинці і обсмажити з усіх боків, щоб підплавився сир.

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