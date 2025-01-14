Млинці на молоці — ідеальний рецепт, який вдається завжди

Ідеальні млинці — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна
Спробувати ці млинці варто хоча б раз, адже вони завжди виходять ніжними, тонкими та ідеально підходять як для солодких, так і для солоних начинок. Простий рецепт, який не підведе навіть новачків на кухні.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- борошно — 130 г;
- цукор — 30 г;
- сіль — 4 г;
- яйця — 2 шт.;
- молоко — 400 мл;
- рослинна олія;
- вершкове масло для змащування млинців;
- сир адигейський копчений — 150 г;
- сир сулугуні — 150 г;
- сметана — 1 ст. ложка;
- перець за смаком.
Спосіб приготування
Відправити в чашу блендера борошно, сіль, цукор, яйця і налити молоко. Додати дві столові ложки олії та пробити все блендером. На розігріту сковороду налити невелику кількість рідкого тіста, рівномірно розподілити по дну та обсмажити з двох боків.
Важливий момент! Перед обсмажуванням наступних млинців перемішувати вміст чаші з тістом.
Готові млинці змастити розтопленим вершковим маслом. Начинку до млинців можна зробити на свій смак. Рекомендуємо спробувати саме з начинкою з двох сирів і сметани.
На великій тертці натерти сулугуні та адигейський сир. Змішати сир зі сметаною, до смаку перчити і перемішати. Сирною масою начинити млинці і обсмажити з усіх боків, щоб підплавився сир.
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