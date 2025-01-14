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Ідеальні млинці — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна

14 січня 2025 06:16
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Млинці на молоці — ідеальний рецепт, який вдається завжди
Сирні млинці. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Спробувати ці млинці варто хоча б раз, адже вони завжди виходять ніжними, тонкими та ідеально підходять як для солодких, так і для солоних начинок. Простий рецепт, який не підведе навіть новачків на кухні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • борошно — 130 г;
  • цукор — 30 г;
  • сіль — 4 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • молоко — 400 мл;
  • рослинна олія;
  • вершкове масло для змащування млинців;
  • сир адигейський копчений — 150 г;
  • сир сулугуні — 150 г;
  • сметана — 1 ст. ложка;
  • перець за смаком. 

Спосіб приготування

Відправити в чашу блендера борошно, сіль, цукор, яйця і налити молоко. Додати дві столові ложки олії та пробити все блендером. На розігріту сковороду налити невелику кількість рідкого тіста, рівномірно розподілити по дну та обсмажити з двох боків.

Важливий момент! Перед обсмажуванням наступних млинців перемішувати вміст чаші з тістом.

Готові млинці змастити розтопленим вершковим маслом. Начинку до млинців можна зробити на свій смак. Рекомендуємо спробувати саме з начинкою з двох сирів і сметани. 

рецепт ідеальних млинців
Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

На великій тертці натерти сулугуні та адигейський сир. Змішати сир зі сметаною, до смаку перчити і перемішати. Сирною масою начинити млинці і обсмажити з усіх боків, щоб підплавився сир.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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