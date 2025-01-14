Блины на молоке — идеальный рецепт, который удается всегда

Сырные блинчики. Фото: smachnenke.com.ua

Попробовать эти блины стоит хотя бы раз, ведь они всегда получаются нежными, тонкими и идеально подходят как для сладких, так и для соленых начинок. Простой рецепт, который не подведет даже новичков на кухне.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

мука — 130 г;

сахар — 30 г;

соль — 4 г;

яйца — 2 шт.

молоко — 400 мл;

растительное масло;

сливочное масло для смазывания блинов;

сыр адыгейский копченый — 150 г;

сыр сулугуни — 150 г;

сметана — 1 ст. ложка;

перец по вкусу;

перец по вкусу.

Способ приготовления

Отправить в чашу блендера муку, соль, сахар, яйца и налить молоко. Добавить две столовые ложки растительного масла и пробить все блендером. На разогретую сковороду налить небольшое количество жидкого теста, равномерно распределить по дну и обжарить с двух сторон.

Важный момент! Перед обжариванием следующих блинов перемешивать содержимое чаши с тестом.

Готовые блины смазать растопленным сливочным маслом. Начинку к блинам можно сделать на свой вкус. Рекомендуем попробовать именно с начинкой из двух сыров и сметаны.

Готовые блины. Фото: smachnenke.com.ua

На крупной терке натереть сулугуни и адыгейский сыр. Смешать сыр со сметаной, по вкусу поперчить и перемешать. Сырной массой начинить блины и обжарить со всех сторон, чтобы подплавился сыр.

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