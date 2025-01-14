Блины на молоке — идеальный рецепт, который удается всегда

Идеальные блины — нужно 400 мл молока, яйца и 130 г муки
Попробовать эти блины стоит хотя бы раз, ведь они всегда получаются нежными, тонкими и идеально подходят как для сладких, так и для соленых начинок. Простой рецепт, который не подведет даже новичков на кухне.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- мука — 130 г;
- сахар — 30 г;
- соль — 4 г;
- яйца — 2 шт.
- молоко — 400 мл;
- растительное масло;
- сливочное масло для смазывания блинов;
- сыр адыгейский копченый — 150 г;
- сыр сулугуни — 150 г;
- сметана — 1 ст. ложка;
- перец по вкусу;
- перец по вкусу.
Способ приготовления
Отправить в чашу блендера муку, соль, сахар, яйца и налить молоко. Добавить две столовые ложки растительного масла и пробить все блендером. На разогретую сковороду налить небольшое количество жидкого теста, равномерно распределить по дну и обжарить с двух сторон.
Важный момент! Перед обжариванием следующих блинов перемешивать содержимое чаши с тестом.
Готовые блины смазать растопленным сливочным маслом. Начинку к блинам можно сделать на свой вкус. Рекомендуем попробовать именно с начинкой из двух сыров и сметаны.
На крупной терке натереть сулугуни и адыгейский сыр. Смешать сыр со сметаной, по вкусу поперчить и перемешать. Сырной массой начинить блины и обжарить со всех сторон, чтобы подплавился сыр.
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