Ідеальний хот-дог у домашніх умовах — покроковий рецепт із фото та відео

Ідеальний хот-дог у домашніх умовах — сімейний рецепт
Ідеальний хот-дог у домашніх умовах. Радимо зробити хот-дог саме за цим рецептом, оскільки це дуже смачно та просто. Іноді можна побалувати себе та свою сім'ю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- булочки для хот-догу 4 шт;
- сосиски 4 шт;
- капуста 100 г;
- морква по-корейськи 100 г;
- майонез, кетчуп, гірчиця.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити сосиски. Також необхідно нарізати капусту та цибулю.
Беремо булочки для хот догів і вирізаємо серединку. Всередину додаємо кетчуп, капусту та зверху викладаємо сосиски.
Також додаємо майонез, гірчицю, щоб хот доги були соковиті.
Зверху викладаємо моркву по-корейськи.
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