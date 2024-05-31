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Ідеальний хот-дог у домашніх умовах — сімейний рецепт

31 травня 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний хот-дог у домашніх умовах — покроковий рецепт із фото та відео
Хот-дог та кока-кола. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ідеальний хот-дог у домашніх умовах. Радимо зробити хот-дог саме за цим рецептом, оскільки це дуже смачно та просто. Іноді можна побалувати себе та свою сім'ю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • булочки для хот-догу 4 шт;
  • сосиски 4 шт;
  • капуста 100 г;
  • морква по-корейськи 100 г;
  • майонез, кетчуп, гірчиця.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити сосиски. Також необхідно нарізати капусту та цибулю.

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Варені сосиски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Беремо булочки для хот догів і вирізаємо серединку. Всередину додаємо кетчуп, капусту та зверху викладаємо сосиски.

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Булка та кетчуп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також додаємо майонез, гірчицю, щоб хот доги були соковиті.

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Сосиска та булка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зверху викладаємо моркву по-корейськи.

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Хот дог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

 

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