Идеальный хот-дог в домашних условиях — пошаговый рецепт с фото и видео

Идеальный хот-дог в домашних условиях — семейный рецепт
Идеальный хот-дог в домашних условиях. Советуем сделать хот-дог именно по этому рецепту, поскольку это очень вкусно и просто. Иногда можно побаловать себя и свою семью.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- булочки для хот-дога 4 шт.;
- сосиски 4 шт.;
- капуста 100 г;
- морковь по-корейски 100 г;
- майонез, кетчуп, горчица.
Способ приготовления
Сначала необходимо сварить сосиски. Также необходимо нарезать капусту и лук.
Берем булочки для хот-догов и вырезаем серединку. Внутрь добавляем кетчуп, капусту и сверху выкладываем сосиски.
Также добавляем майонез, горчицу, чтобы хот-доги были сочные.
Сверху выкладываем морковь по-корейски.
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