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Идеальный хот-дог в домашних условиях — семейный рецепт

31 мая 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный хот-дог в домашних условиях — пошаговый рецепт с фото и видео
Хот-дог и кока-кола. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Идеальный хот-дог в домашних условиях. Советуем сделать хот-дог именно по этому рецепту, поскольку это очень вкусно и просто. Иногда можно побаловать себя и свою семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • булочки для хот-дога 4 шт.;
  • сосиски 4 шт.;
  • капуста 100 г;
  • морковь по-корейски 100 г;
  • майонез, кетчуп, горчица. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо сварить сосиски. Также необходимо нарезать капусту и лук. 

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Вареные сосиски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Берем булочки для хот-догов и вырезаем серединку. Внутрь добавляем кетчуп, капусту и сверху выкладываем сосиски. 

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Булка и кетчуп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также добавляем майонез, горчицу, чтобы хот-доги были сочные. 

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Сосиска и булка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху выкладываем морковь по-корейски. 

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Хот-дог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

 

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

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Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

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рецепты
хот дог
фастфуд
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