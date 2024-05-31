Идеальный хот-дог в домашних условиях — пошаговый рецепт с фото и видео

Хот-дог и кока-кола. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Идеальный хот-дог в домашних условиях. Советуем сделать хот-дог именно по этому рецепту, поскольку это очень вкусно и просто. Иногда можно побаловать себя и свою семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

булочки для хот-дога 4 шт.;

сосиски 4 шт.;

капуста 100 г;

морковь по-корейски 100 г;

майонез, кетчуп, горчица.

Способ приготовления

Сначала необходимо сварить сосиски. Также необходимо нарезать капусту и лук.

Вареные сосиски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Берем булочки для хот-догов и вырезаем серединку. Внутрь добавляем кетчуп, капусту и сверху выкладываем сосиски.

Булка и кетчуп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также добавляем майонез, горчицу, чтобы хот-доги были сочные.

Сосиска и булка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху выкладываем морковь по-корейски.

Хот-дог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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