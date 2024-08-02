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Ідеальний маринад для огірків та кабачків за старим рецептом, якому понад 10 років

2 серпня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ідеальний маринад для огірків та кабачків — перевірений рецепт з 10-річною історією
Мариновані огірки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Це дійсно ідеальний маринад для огірків і кабачків, радимо готувати одразу кілька порцій. Перевірений рецепт, який стане в нагоді. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • кабачки;
  • перець чорний (горошком);
  • перець духмяний (горошком);
  • часник;
  • лавровий листок;
  • кріп (парасолька);
  • хрін (листок);
  • петрушка. 

Для маринаду (на 3 банки по 700 мл)

  • вода — 1 л;
  • цукор — 100 г;
  • кетчуп або соус (бажано гострий) — 100 г;
  • оцет (9%) — 100 мл;
  • сіль — 1 ст.л.

Спосіб приготування 

За цим рецептом можна приготувати й огірки, і кабачки. Кабачки нарізати кружальцями. 

мариновані огірки та кабачки рецепт
Кабачки та огірки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Для маринаду до води додати цукор, сіль, томатний соус та оцет. Довести до кипіння. 

мариновані кабачки рецепт
Томатний маринад. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно банки викласти перець чорний горошком, перець духмяний горошком, часник, лавровий листок, кріп (парасолька), хрін (листок) та петрушку. Залити гарячим маринадом. 

мариновані огірки та кабачки простий рецепт
Кабачки та маринад. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Стерилізувати банки протягом 7-10 хвилин з моменту закипання. Закрити кришками та залишити до охолодження. 

мариновані огірки та кабачки перевірений рецепт
Стерилізація банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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