Ідеальний маринад для огірків та кабачків — перевірений рецепт з 10-річною історією

Мариновані огірки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Це дійсно ідеальний маринад для огірків і кабачків, радимо готувати одразу кілька порцій. Перевірений рецепт, який стане в нагоді.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

кабачки;

перець чорний (горошком);

перець духмяний (горошком);

часник;

лавровий листок;

кріп (парасолька);

хрін (листок);

петрушка.

Для маринаду (на 3 банки по 700 мл)

вода — 1 л;

цукор — 100 г;

кетчуп або соус (бажано гострий) — 100 г;

оцет (9%) — 100 мл;

сіль — 1 ст.л.

Спосіб приготування

За цим рецептом можна приготувати й огірки, і кабачки. Кабачки нарізати кружальцями.

Кабачки та огірки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Для маринаду до води додати цукор, сіль, томатний соус та оцет. Довести до кипіння.

Томатний маринад. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно банки викласти перець чорний горошком, перець духмяний горошком, часник, лавровий листок, кріп (парасолька), хрін (листок) та петрушку. Залити гарячим маринадом.

Кабачки та маринад. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Стерилізувати банки протягом 7-10 хвилин з моменту закипання. Закрити кришками та залишити до охолодження.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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