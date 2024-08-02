Ідеальний маринад для огірків та кабачків — перевірений рецепт з 10-річною історією

Ідеальний маринад для огірків та кабачків за старим рецептом, якому понад 10 років
Це дійсно ідеальний маринад для огірків і кабачків, радимо готувати одразу кілька порцій. Перевірений рецепт, який стане в нагоді.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- кабачки;
- перець чорний (горошком);
- перець духмяний (горошком);
- часник;
- лавровий листок;
- кріп (парасолька);
- хрін (листок);
- петрушка.
Для маринаду (на 3 банки по 700 мл)
- вода — 1 л;
- цукор — 100 г;
- кетчуп або соус (бажано гострий) — 100 г;
- оцет (9%) — 100 мл;
- сіль — 1 ст.л.
Спосіб приготування
За цим рецептом можна приготувати й огірки, і кабачки. Кабачки нарізати кружальцями.
Для маринаду до води додати цукор, сіль, томатний соус та оцет. Довести до кипіння.
На дно банки викласти перець чорний горошком, перець духмяний горошком, часник, лавровий листок, кріп (парасолька), хрін (листок) та петрушку. Залити гарячим маринадом.
Стерилізувати банки протягом 7-10 хвилин з моменту закипання. Закрити кришками та залишити до охолодження.
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