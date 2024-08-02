Идеальный маринад для огурцов и кабачков – проверенный рецепт с 10-летней историей

Маринованные огурцы. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Это действительно идеальный маринад для огурцов и кабачков, рекомендуем готовить сразу несколько порций. Проверенный рецепт, который пригодится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

кабачки;

перец черный (горошком);

перец душистый (горошком);

чеснок;

лавровый лист;

укроп (зонтик);

хрен (лист);

петрушка.

Для маринада (на 3 банки по 700 мл)

вода — 1 л;

сахар — 100 г;

кетчуп или соус (желательно острый) — 100 г;

уксус (9%) — 100 мл;

соль — 1 ст.л.

Способ приготовления

По этому рецепту можно приготовить и огурцы, и кабачки. Кабачки порезать кружочками.

Кабачки и огурцы. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Для маринада добавить сахар, соль, томатный соус и уксус. Довести до кипения.

Томатный маринад. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно банки выложить перец черный горошком, перец душистый горошком, чеснок, лавровый лист, укроп (зонтик), хрен (лист) и петрушку. Залить горячим маринадом.

Кабачки и маринад. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Стерилизовать банки в течение 7-10 минут с момента закипания. Закрыть крышками и оставить до охлаждения.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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