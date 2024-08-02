Идеальный маринад для огурцов и кабачков – проверенный рецепт с 10-летней историей

Идеальный маринад для огурцов и кабачков по старому рецепту, которому больше 10 лет
Это действительно идеальный маринад для огурцов и кабачков, рекомендуем готовить сразу несколько порций. Проверенный рецепт, который пригодится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- кабачки;
- перец черный (горошком);
- перец душистый (горошком);
- чеснок;
- лавровый лист;
- укроп (зонтик);
- хрен (лист);
- петрушка.
Для маринада (на 3 банки по 700 мл)
- вода — 1 л;
- сахар — 100 г;
- кетчуп или соус (желательно острый) — 100 г;
- уксус (9%) — 100 мл;
- соль — 1 ст.л.
Способ приготовления
По этому рецепту можно приготовить и огурцы, и кабачки. Кабачки порезать кружочками.
Для маринада добавить сахар, соль, томатный соус и уксус. Довести до кипения.
На дно банки выложить перец черный горошком, перец душистый горошком, чеснок, лавровый лист, укроп (зонтик), хрен (лист) и петрушку. Залить горячим маринадом.
Стерилизовать банки в течение 7-10 минут с момента закипания. Закрыть крышками и оставить до охлаждения.
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