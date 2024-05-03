Найсмачніший домашній майонез легко за одну хвилину — покроковий опис

Домашній майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смачний та корисний майонез за 1 хвилину. Це дуже просто, швидко та смачно. Обов'язково спробуйте повторити.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яйце 1 шт.;

гірчиця 1 ч.л.;

цукор 1 ч.л.;

оцет яблучний чи лимонний сік 1 ст.л.;

олія 150 мл;

сіль 0,5 ч.л.

Спосіб приготування

Майонез зручно робити у банці. Для початку необхідно додати куряче яйце, столову ложку яблучного оцту або лимонного соку, цукор та гірчицю.

Курине яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім додати рослинну олію.

Рослинна олія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Беремо занурювальний блендер і починаємо збивати до білої консистенції. Домашній майонез готовий.

Приготування майонезу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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