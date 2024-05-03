Найсмачніший домашній майонез легко за одну хвилину — покроковий опис

Ідеальний простий рецепт майонезу за одну хвилину в домашніх умовах
Смачний та корисний майонез за 1 хвилину. Це дуже просто, швидко та смачно. Обов'язково спробуйте повторити.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйце 1 шт.;
- гірчиця 1 ч.л.;
- цукор 1 ч.л.;
- оцет яблучний чи лимонний сік 1 ст.л.;
- олія 150 мл;
- сіль 0,5 ч.л.
Спосіб приготування
Майонез зручно робити у банці. Для початку необхідно додати куряче яйце, столову ложку яблучного оцту або лимонного соку, цукор та гірчицю.
Потім додати рослинну олію.
Беремо занурювальний блендер і починаємо збивати до білої консистенції. Домашній майонез готовий.
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