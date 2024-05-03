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Ідеальний простий рецепт майонезу за одну хвилину в домашніх умовах

3 травня 2024 20:30
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Найсмачніший домашній майонез легко за одну хвилину — покроковий опис
Домашній майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Смачний та корисний майонез за 1 хвилину. Це дуже просто, швидко та смачно. Обов'язково спробуйте повторити.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яйце 1 шт.;
  • гірчиця 1 ч.л.;
  • цукор 1 ч.л.;
  • оцет яблучний чи лимонний сік 1 ст.л.;
  • олія 150 мл;
  • сіль 0,5 ч.л.

Спосіб приготування

Майонез зручно робити у банці. Для початку необхідно додати куряче яйце, столову ложку яблучного оцту або лимонного соку, цукор та гірчицю.

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Курине яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім додати рослинну олію.

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Рослинна олія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Беремо занурювальний блендер і починаємо збивати до білої консистенції. Домашній майонез готовий.

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Приготування майонезу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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