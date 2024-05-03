Самый вкусный домашний майонез без труда за одну минуту — пошаговое описание

Домашний майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вкусный и полезный майонез за 1 минуту. Это очень просто, быстро и вкусно. Обязательно попробуйте повторить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

яйцо 1 шт.;

горчица 1 ч.л.;

сахар 1 ч.л.;

уксус яблочный или лимонный сок 1 ст.л.;

растительное масло 150 мл;

соль 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Майонез удобно делать в банке. Для начала необходимо добавить куриное яйцо, столовую ложку яблочного уксуса или лимонного сока, сахар и горчицу.

Куриное яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем добавить растительное масло.

Растительно масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Берем погружной блендер и начинаем взбивать до белой густой консистенции. Домашний майонез готов.

Приготовление майонеза. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о бешамеле — действенных советах, как приготовить этот соус без комочков.

Еще мы рассказывали о шашлыке из скумбрии — простом и вкусном рецепте рыбы на огне.

Также мы рассказывали о вкусном и быстром перекусе из батона и консервы за одну минуту.