Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Идеальный простой рецепт майонеза за одну минуту в домашних условиях arrow

Идеальный простой рецепт майонеза за одну минуту в домашних условиях

3 мая 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Самый вкусный домашний майонез без труда за одну минуту — пошаговое описание
Домашний майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вкусный и полезный майонез за 1 минуту. Это очень просто, быстро и вкусно. Обязательно попробуйте повторить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • яйцо 1 шт.;
  • горчица 1 ч.л.;
  • сахар 1 ч.л.;
  • уксус яблочный или лимонный сок 1 ст.л.;
  • растительное масло 150 мл; 
  • соль 0,5 ч.л.

Способ приготовления 

Майонез удобно делать в банке. Для начала необходимо добавить куриное яйцо, столовую ложку яблочного уксуса или лимонного сока, сахар и горчицу. 

null
Куриное яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем добавить растительное масло. 

null
Растительно масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Берем погружной блендер и начинаем взбивать до белой густой консистенции. Домашний майонез готов. 

null
Приготовление майонеза. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о бешамеле — действенных советах, как приготовить этот соус без комочков.

Еще мы рассказывали о шашлыке из скумбрии — простом и вкусном рецепте рыбы на огне.

Также мы рассказывали о вкусном и быстром перекусе из батона и консервы за одну минуту.

рецепты
яйца
действенные лайфхаки
масло
домашний майонез

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней