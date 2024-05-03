Самый вкусный домашний майонез без труда за одну минуту — пошаговое описание

Идеальный простой рецепт майонеза за одну минуту в домашних условиях
Вкусный и полезный майонез за 1 минуту. Это очень просто, быстро и вкусно. Обязательно попробуйте повторить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйцо 1 шт.;
- горчица 1 ч.л.;
- сахар 1 ч.л.;
- уксус яблочный или лимонный сок 1 ст.л.;
- растительное масло 150 мл;
- соль 0,5 ч.л.
Способ приготовления
Майонез удобно делать в банке. Для начала необходимо добавить куриное яйцо, столовую ложку яблочного уксуса или лимонного сока, сахар и горчицу.
Затем добавить растительное масло.
Берем погружной блендер и начинаем взбивать до белой густой консистенции. Домашний майонез готов.
Раньше мы писали о бешамеле — действенных советах, как приготовить этот соус без комочков.
Еще мы рассказывали о шашлыке из скумбрии — простом и вкусном рецепте рыбы на огне.
Также мы рассказывали о вкусном и быстром перекусе из батона и консервы за одну минуту.
Читайте Новини.LIVE!