Соковита домашня шаурма з куркою — покроковий рецепт з фото

Ідеальний рецепт домашньої соковитої шаурми з куркою
По цьому рецепту виходить дуже соковита шаурма. Спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі. Проста в приготуванні, вам точно сподобається цей спосіб приготування.
Рецепт опублікували в TikTok на каналі mil_alexx_pp.
@mil_alexx_pp
😍РЕЦЕПТ ІДЕАЛЬНОЇ ШАУРМИ, на мою думку😂 ✔️ Маленьке прохання - якщо зберегли собі рецепт, скиньте в коментарі ➕ і поставте ❤️, мені це дуже важливо🙏 ✅Нам знадобиться на 2шт: 🔹 2 лаваші 🔹 400г філе стегна 🔹 80г пекінки(або капусти)🥬 🔹 100г моркви по-корейськи🥕 🔹 60г помідору🍅 🔹 80г тертого сиру🧀 🔹12г олії 🔹сіль, перець, паприка, хмелі-сунелі Для соусу 🔹 2ст.л майонезу+2ст.л кетчупу+2ст.л сметани+5г сушеного часнику+80г маринованих огірків🥒 ⏳час приготування: 45хв 📊КБЖВ на 100г: К.170 Б.11 Ж.8.7 В.12.9 🕰Прийом: обід, сніданок ⚖️вага всієї порції - 2 шаурми по 450-500г #шаурма #шаверма #шавуха #шаурмарецепт #шаурмадомашняя #шаурмадома #шавермарецепт #обід #food #рецептиукраїнською #кулінарнийблог #рецепты♬ La Dolce Vita - Fausto Papetti
Вам знадобиться:
- 2 лаваші;
- 400 г філе;
- 80 г пекінської капусти;
- 100 г моркви по-корейськи;
- 60 г помідорів;
- 80 г тертого сиру;
- 12 г олії;
- сіль, перець, паприка, хмелі-сунелі.
Для соусу:
- 2 ст.л. майонезу;
- 2 ст.л. кетчупу;
- 2 ст.л. сметани;
- 5 г сушеного часнику.
Спосіб приготування
Спочатку беремо курячі стегна, їх потрібно помити та висушити паперовим рушником.
До курки додати спеції та обсмажити на пательні до готовності.
Для соусу потрібно змішати кетчуп, майонез, сметану та сушений часник.
Починаємо збирати шаурму. Для цього потрібно викласти курятину, додати соус, потім пекінську капусту, моркву та помідори. Зверху викласти тертий сир та соус.
Шаурму потрібно обсмажити до золотої скоринки та обсмажити до золотої скоринки.
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