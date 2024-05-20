Соковита домашня шаурма з куркою — покроковий рецепт з фото

Домашня шаурма. Фото: Freepik

По цьому рецепту виходить дуже соковита шаурма. Спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі. Проста в приготуванні, вам точно сподобається цей спосіб приготування.

Рецепт опублікували в TikTok на каналі mil_alexx_pp.

Читайте також:

Вам знадобиться:

2 лаваші;

400 г філе;

80 г пекінської капусти;

100 г моркви по-корейськи;

60 г помідорів;

80 г тертого сиру;

12 г олії;

сіль, перець, паприка, хмелі-сунелі.

Для соусу:

2 ст.л. майонезу;

2 ст.л. кетчупу;

2 ст.л. сметани;

5 г сушеного часнику.

Спосіб приготування

Спочатку беремо курячі стегна, їх потрібно помити та висушити паперовим рушником.

Шматочки курятини. Фото: mil_alexx_pp

До курки додати спеції та обсмажити на пательні до готовності.

Смажена курка. Фото: mil_alexx_pp

Для соусу потрібно змішати кетчуп, майонез, сметану та сушений часник.

Соус для шаурми. Фото: mil_alexx_pp

Починаємо збирати шаурму. Для цього потрібно викласти курятину, додати соус, потім пекінську капусту, моркву та помідори. Зверху викласти тертий сир та соус.

Приготування шаурми. Фото: mil_alexx_pp

Шаурму потрібно обсмажити до золотої скоринки та обсмажити до золотої скоринки.

Приготування шаурми. Фото: mil_alexx_pp

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий та смачний рецепт із лаваша.

Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.