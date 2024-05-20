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Ідеальний рецепт домашньої соковитої шаурми з куркою

20 травня 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Соковита домашня шаурма з куркою — покроковий рецепт з фото
Домашня шаурма. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

По цьому рецепту виходить дуже соковита шаурма. Спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі. Проста в приготуванні, вам точно сподобається цей спосіб приготування. 

Рецепт опублікували в TikTok на каналі mil_alexx_pp

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@mil_alexx_pp

😍РЕЦЕПТ ІДЕАЛЬНОЇ ШАУРМИ, на мою думку😂 ✔️ Маленьке прохання - якщо зберегли собі рецепт, скиньте в коментарі ➕ і поставте ❤️, мені це дуже важливо🙏 ✅Нам знадобиться на 2шт: 🔹 2 лаваші 🔹 400г філе стегна 🔹 80г пекінки(або капусти)🥬 🔹 100г моркви по-корейськи🥕 🔹 60г помідору🍅 🔹 80г тертого сиру🧀 🔹12г олії 🔹сіль, перець, паприка, хмелі-сунелі Для соусу 🔹 2ст.л майонезу+2ст.л кетчупу+2ст.л сметани+5г сушеного часнику+80г маринованих огірків🥒 ⏳час приготування: 45хв 📊КБЖВ на 100г: К.170 Б.11 Ж.8.7 В.12.9 🕰Прийом: обід, сніданок ⚖️вага всієї порції - 2 шаурми по 450-500г #шаурма #шаверма #шавуха #шаурмарецепт #шаурмадомашняя #шаурмадома #шавермарецепт #обід #food #рецептиукраїнською #кулінарнийблог #рецепты

♬ La Dolce Vita - Fausto Papetti

Вам знадобиться: 

  • 2 лаваші;
  • 400 г філе; 
  • 80 г пекінської капусти;
  • 100 г моркви по-корейськи; 
  • 60 г помідорів; 
  • 80 г тертого сиру; 
  • 12 г олії; 
  • сіль, перець, паприка, хмелі-сунелі. 

Для соусу: 

  • 2 ст.л. майонезу;
  • 2 ст.л. кетчупу; 
  • 2 ст.л. сметани; 
  • 5 г сушеного часнику. 

Спосіб приготування 

Спочатку беремо курячі стегна, їх потрібно помити та висушити паперовим рушником. 

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Шматочки курятини. Фото: mil_alexx_pp

До курки додати спеції та обсмажити на пательні до готовності. 

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Смажена курка. Фото: mil_alexx_pp

Для соусу потрібно змішати кетчуп, майонез, сметану та сушений часник. 

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Соус для шаурми. Фото: mil_alexx_pp

Починаємо збирати шаурму. Для цього потрібно викласти курятину, додати соус, потім пекінську капусту, моркву та помідори. Зверху викласти тертий сир та соус. 

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Приготування шаурми. Фото: mil_alexx_pp

Шаурму потрібно обсмажити до золотої скоринки та обсмажити до золотої скоринки.  

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Приготування шаурми. Фото: mil_alexx_pp

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