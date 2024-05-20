Сочная домашняя шаурма с курицей — пошаговый рецепт с фото

Идеальный рецепт домашней сочной шаурмы с курицей
По этому рецепту получается очень сочная шаурма. Попытайтесь приготовить и убедитесь в этом сами. Простая в приготовлении, вам точно понравится этот способ приготовления.
Рецепт опубликовали в TikTok на канале mil_alexx_pp.
@mil_alexx_pp
😍РЕЦЕПТ ИДЕАЛЬНОЙ ШАУРМЫ, по моему мнению😂 ✔️ Маленькая просьба - если сохранили себе рецепт, сбросьте в комментарии ➕ и поставьте ❤️, мне это очень важно🙏 ✅на 0г пекинки (или капусты )🥬 🔹 100г моркови по-корейски🥕 🔹 60г помидора🍅 🔹 80г тертого сыра🧀 🔹12г масла 🔹соль, перец, паприка, хмели-сун2. чупа+2ст.л сметаны+5г сушеного часнику+80г маринованих огірків🥒 ⏳час приготування: 45хв 📊КБЖВ на 100г: К.170 Б.11 Ж.8.7 В.12.9 🕰Прийом: обід, сніданок ⚖️вага всієї порції - 2 шаурми по 450-500г #шаурма #шаверма #шаурма #шаурмарецепт #шаурмадомашняя #шаурмадома #шавермарецепт #обед #food #рецептына украинском #кулинарныйблог #рецепты♬ La Dolce Vita - Fausto Papetti
Вам понадобится:
- 2 лаваша;
- 400 г филе;
- 80 г пекинской капусты;
- 100 г моркови по-корейски;
- 60 г помидоров;
- 80 г тертого творога;
- 12 г масла;
- соль, перец, паприка, хмели-сунели.
Для соуса:
- 2 ст.л. майонеза;
- 2 ст.л. кетчупа;
- 2 ст.л. сметаны;
- 5 г сушеного чеснока.
Способ приготовления
Сначала берем куриные бедра, их нужно помыть и высушить бумажным полотенцем.
К курице добавить специи и обжарить на сковороде до готовности.
Для соуса нужно смешать кетчуп, майонез, сметану и сушеный чеснок.
Начинаем собирать шаурму. Для этого нужно выложить курицу, добавить соус, затем пекинскую капусту, морковь и помидоры. Сверху выложить тертый сыр и соус.
Шаурму нужно обжарить до золотой корочки.
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