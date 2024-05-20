Сочная домашняя шаурма с курицей — пошаговый рецепт с фото

Домашняя шаурма. Фото: Freepik

По этому рецепту получается очень сочная шаурма. Попытайтесь приготовить и убедитесь в этом сами. Простая в приготовлении, вам точно понравится этот способ приготовления.

Рецепт опубликовали в TikTok на канале mil_alexx_pp.

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Вам понадобится:

2 лаваша;

400 г филе;

80 г пекинской капусты;

100 г моркови по-корейски;

60 г помидоров;

80 г тертого творога;

12 г масла;

соль, перец, паприка, хмели-сунели.

Для соуса:

2 ст.л. майонеза;

2 ст.л. кетчупа;

2 ст.л. сметаны;

5 г сушеного чеснока.

Способ приготовления

Сначала берем куриные бедра, их нужно помыть и высушить бумажным полотенцем.

Кусочки курятины. Фото: mil_alexx_pp

К курице добавить специи и обжарить на сковороде до готовности.

Жареная курица. Фото: mil_alexx_pp

Для соуса нужно смешать кетчуп, майонез, сметану и сушеный чеснок.

Соус для шаурмы. Фото: mil_alexx_pp

Начинаем собирать шаурму. Для этого нужно выложить курицу, добавить соус, затем пекинскую капусту, морковь и помидоры. Сверху выложить тертый сыр и соус.

Приготовление шаурмы. Фото: mil_alexx_pp

Шаурму нужно обжарить до золотой корочки.

Приготовление шаурмы. Фото: mil_alexx_pp

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