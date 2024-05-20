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Идеальный рецепт домашней сочной шаурмы с курицей

20 мая 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сочная домашняя шаурма с курицей — пошаговый рецепт с фото
Домашняя шаурма. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

По этому рецепту получается очень сочная шаурма. Попытайтесь приготовить и убедитесь в этом сами. Простая в приготовлении, вам точно понравится этот способ приготовления.

Рецепт опубликовали в TikTok на канале mil_alexx_pp.

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@mil_alexx_pp

😍РЕЦЕПТ ИДЕАЛЬНОЙ ШАУРМЫ, по моему мнению😂 ✔️ Маленькая просьба - если сохранили себе рецепт, сбросьте в комментарии ➕ и поставьте ❤️, мне это очень важно🙏 ✅на 0г пекинки (или капусты )🥬 🔹 100г моркови по-корейски🥕 🔹 60г помидора🍅 🔹 80г тертого сыра🧀 🔹12г масла 🔹соль, перец, паприка, хмели-сун2. чупа+2ст.л сметаны+5г сушеного часнику+80г маринованих огірків🥒 ⏳час приготування: 45хв 📊КБЖВ на 100г: К.170 Б.11 Ж.8.7 В.12.9 🕰Прийом: обід, сніданок ⚖️вага всієї порції - 2 шаурми по 450-500г #шаурма #шаверма #шаурма #шаурмарецепт #шаурмадомашняя #шаурмадома #шавермарецепт #обед #food #рецептына украинском #кулинарныйблог #рецепты

♬ La Dolce Vita - Fausto Papetti

Вам понадобится:

  • 2 лаваша;
  • 400 г филе;
  • 80 г пекинской капусты;
  • 100 г моркови по-корейски;
  • 60 г помидоров;
  • 80 г тертого творога;
  • 12 г масла;
  • соль, перец, паприка, хмели-сунели.

Для соуса:

  • 2 ст.л. майонеза;
  • 2 ст.л. кетчупа;
  • 2 ст.л. сметаны;
  • 5 г сушеного чеснока.

Способ приготовления

Сначала берем куриные бедра, их нужно помыть и высушить бумажным полотенцем.

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Кусочки курятины. Фото: mil_alexx_pp

К курице добавить специи и обжарить на сковороде до готовности.

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Жареная курица. Фото: mil_alexx_pp

Для соуса нужно смешать кетчуп, майонез, сметану и сушеный чеснок.

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Соус для шаурмы. Фото: mil_alexx_pp

Начинаем собирать шаурму. Для этого нужно выложить курицу, добавить соус, затем пекинскую капусту, морковь и помидоры. Сверху выложить тертый сыр и соус.

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Приготовление шаурмы. Фото: mil_alexx_pp

Шаурму нужно обжарить до золотой корочки. 

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Приготовление шаурмы. Фото: mil_alexx_pp

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

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Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

рецепты
лайфхаки
мясо
шаурма
лаваш

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