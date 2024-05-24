Як приготувати справжню грузинську шурпу – покроковий рецепт із фото та відео

Ідеальний рецепт грузинської шурпи від грузина, який ви полюбите
У цьому рецепті ви дізнаєтесь, як приготувати справжню грузинську шурпу. Смачний наваристий суп, який сподобається кожному, якщо його правильно приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з акцентом.
Вам знадобиться:
- яловичина — 1,5 кг;
- картопля — 1 кг;
- нут — 200 г;
- помідори — 200 г;
- морква — 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 2 середніх;
- болгарський перець зелений та червоний по — 1 штуці;
- кріп;
- петрушка;
- кінза.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно зварити бульйон із яловичини. Перед цим м'ясо потрібно замочити на 5-6 годин.
Потім потрібно нарізати кінзу та моркву. Стебла зелені можна додати до бульйону.
Далі необхідно з помідорів зняти шкірку.
У бульйон кладемо картоплю цілою і варимо. Також кладемо нарізану великими шматочками моркву бульйон.
Наприкінці додати сіль, помідори та зелень.
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