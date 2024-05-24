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Ідеальний рецепт грузинської шурпи від грузина, який ви полюбите

24 травня 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати справжню грузинську шурпу – покроковий рецепт із фото та відео
Грузинська шурпа. Фото: YouTube @ZURABCHIK
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

У цьому рецепті ви дізнаєтесь, як приготувати справжню грузинську шурпу. Смачний наваристий суп, який сподобається кожному, якщо його правильно приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з акцентом.

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Вам знадобиться:

  • яловичина — 1,5 кг;
  • картопля — 1 кг;
  • нут — 200 г;
  • помідори — 200 г;
  • морква — 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 2 середніх;
  • болгарський перець зелений та червоний по — 1 штуці;
  • кріп;
  • петрушка;
  • кінза.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно зварити бульйон із яловичини. Перед цим м'ясо потрібно замочити на 5-6 годин.

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Приготування бульйону. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Потім потрібно нарізати кінзу та моркву. Стебла зелені можна додати до бульйону.

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Кинза та петрушка. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Далі необхідно з помідорів зняти шкірку.

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Помідори без шкірки. Фото: YouTube @ZURABCHIK

У бульйон кладемо картоплю цілою і варимо. Також кладемо нарізану великими шматочками моркву бульйон.

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Ціла картопля. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Наприкінці додати сіль, помідори та зелень.

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Приготування шурпи. Фото: YouTube @ZURABCHIK

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м'ясо
суп
грузинська кухня
шурпа

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