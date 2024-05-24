Як приготувати справжню грузинську шурпу – покроковий рецепт із фото та відео

Грузинська шурпа. Фото: YouTube @ZURABCHIK

У цьому рецепті ви дізнаєтесь, як приготувати справжню грузинську шурпу. Смачний наваристий суп, який сподобається кожному, якщо його правильно приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з акцентом.

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Вам знадобиться:

яловичина — 1,5 кг;

картопля — 1 кг;

нут — 200 г;

помідори — 200 г;

морква — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 2 середніх;

болгарський перець зелений та червоний по — 1 штуці;

кріп;

петрушка;

кінза.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно зварити бульйон із яловичини. Перед цим м'ясо потрібно замочити на 5-6 годин.

Приготування бульйону. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Потім потрібно нарізати кінзу та моркву. Стебла зелені можна додати до бульйону.

Кинза та петрушка. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Далі необхідно з помідорів зняти шкірку.

Помідори без шкірки. Фото: YouTube @ZURABCHIK

У бульйон кладемо картоплю цілою і варимо. Також кладемо нарізану великими шматочками моркву бульйон.

Ціла картопля. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Наприкінці додати сіль, помідори та зелень.

Приготування шурпи. Фото: YouTube @ZURABCHIK

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