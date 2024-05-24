Как приготовить настоящую грузинскую шурпу — пошаговый рецепт с фото и видео

Идеальный рецепт грузинской шурпы от грузина, который вы полюбите
В этом рецепте вы узнаете, как приготовить настоящую грузинскую шурпу. Вкусный наваристый суп, который придется по вкусу каждому, если его правильно приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с акцентом.
Вам понадобится:
- говядина — 1,5 кг;
- картошка — 1 кг;
- нут — 200 г;
- помидоры — 200 г;
- морковь — 2 шт.;
- лук репчатый — 2 средних;
- болгарский перец зеленый и красный — по 1 штуке;
- укроп;
- петрушка;
- кинза.
Способ приготовления
Сначала необходимо сварить бульон из говядины. Перед этим мясо нужно замочить на 5-6 часов.
Затем нужно нарезать кинзу и морковь. Стебли зелени можно добавить в бульон.
Далее необходимо с помидоров снять кожицу.
В бульон кладем картофель целым и варим. Также кладем крупно нарезанную морковь в бульон.
В конце добавить соль, помидоры и зелень.
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