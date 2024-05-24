Как приготовить настоящую грузинскую шурпу — пошаговый рецепт с фото и видео

Грузинская шурпа. Фото: YouTube @ZURABCHIK

В этом рецепте вы узнаете, как приготовить настоящую грузинскую шурпу. Вкусный наваристый суп, который придется по вкусу каждому, если его правильно приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с акцентом.

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Вам понадобится:

говядина — 1,5 кг;

картошка — 1 кг;

нут — 200 г;

помидоры — 200 г;

морковь — 2 шт.;

лук репчатый — 2 средних;

болгарский перец зеленый и красный — по 1 штуке;

укроп;

петрушка;

кинза.

Способ приготовления

Сначала необходимо сварить бульон из говядины. Перед этим мясо нужно замочить на 5-6 часов.

Приготовление бульона. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Затем нужно нарезать кинзу и морковь. Стебли зелени можно добавить в бульон.

Кинза и петрушка. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Далее необходимо с помидоров снять кожицу.

Помидоры без кожицы. Фото: YouTube @ZURABCHIK

В бульон кладем картофель целым и варим. Также кладем крупно нарезанную морковь в бульон.

Целый картофель. Фото: YouTube @ZURABCHIK

В конце добавить соль, помидоры и зелень.

Приготовление шурпы. Фото: YouTube @ZURABCHIK

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