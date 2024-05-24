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Идеальный рецепт грузинской шурпы от грузина, который вы полюбите

24 мая 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить настоящую грузинскую шурпу — пошаговый рецепт с фото и видео
Грузинская шурпа. Фото: YouTube @ZURABCHIK
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В этом рецепте вы узнаете, как приготовить настоящую грузинскую шурпу. Вкусный наваристый суп, который придется по вкусу каждому, если его правильно приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с акцентом

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Вам понадобится: 

  • говядина — 1,5 кг;
  • картошка — 1 кг;
  • нут — 200 г;
  • помидоры — 200 г;
  • морковь — 2 шт.;
  • лук репчатый — 2 средних;
  • болгарский перец зеленый и красный — по 1 штуке;
  • укроп;
  • петрушка;
  • кинза. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо сварить бульон из говядины. Перед этим мясо нужно замочить на 5-6 часов. 

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Приготовление бульона. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Затем нужно нарезать кинзу и морковь. Стебли зелени можно добавить в бульон. 

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Кинза и петрушка. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Далее необходимо с помидоров снять кожицу. 

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Помидоры без кожицы. Фото: YouTube @ZURABCHIK

В бульон кладем картофель целым и варим. Также кладем крупно нарезанную морковь в бульон. 

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Целый картофель. Фото: YouTube @ZURABCHIK

В конце добавить соль, помидоры и зелень. 

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Приготовление шурпы. Фото: YouTube @ZURABCHIK

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рецепты
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мясо
суп
грузинская кухня
шурпа

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