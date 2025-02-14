Ідеальний рецепт класичних голубців з фаршем і рисом — ніжні, ароматні, як у дитинстві

Ідеальний рецепт класичних голубців із фаршем і рисом
Голубці — це страва, яку люблять за її домашній затишний смак. М'яке капустяне листя, фарш із рисом і насичений томатний соус роблять їх ідеальними для обіду чи вечері. Якщо хочете приготувати по-справжньому смачні голубці, скористайтеся цим перевіреним класичним рецептом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- капуста — 1 шт.;
- фарш — 700 г;
- рис — 100 г (у звареному вигляді — 240 г);
- вода або молоко — 100-150 мл;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- сіль, чорний мелений перець — на смак.
Для соусу:
- відвар із капусти — 500 мл;
- сметана — 1-2 ст.л.;
- томатний соус — 3 ст.л.;
- сіль, цукор — на смак;
- лавровий лист — 1 шт.
Спосіб приготування
Зняти з качана капусти верхнє листя, вирізати качан. Опустити капусту в киплячу воду і варити 5-7 хвилин, поступово відокремлюючи розм'якшене листя. Дістати капусту, дати їй охолонути.
Рис промити і відварити до напівготовності. Цибулю очистити і дрібно нарізати, моркву натерти на тертці. На сковороді розігріти трохи олії, обсмажити цибулю з морквою до м'якості.
У мисці з'єднати фарш, рис, обсмажені овочі. Додати сіль, перець і влити трохи води або молока, ретельно перемішати.
На кожен капустяний лист викласти порцію начинки, згорнути, акуратно підгинаючи краї, щоб голубці не розгорталися.
У глибокій сковороді або каструлі розкласти голубці шарами. Залити капустяним відваром, додати сметану, томатний соус, сіль, цукор і лавровий лист.
Довести до кипіння, потім тушкувати на слабкому вогні під кришкою 40-50 хвилин. Подавати гарячими, доповнивши сметаною або свіжою зеленню.
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