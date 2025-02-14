Ідеальний рецепт класичних голубців з фаршем і рисом — ніжні, ароматні, як у дитинстві

Голубці в соусі. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Голубці — це страва, яку люблять за її домашній затишний смак. М'яке капустяне листя, фарш із рисом і насичений томатний соус роблять їх ідеальними для обіду чи вечері. Якщо хочете приготувати по-справжньому смачні голубці, скористайтеся цим перевіреним класичним рецептом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

капуста — 1 шт.;

фарш — 700 г;

рис — 100 г (у звареному вигляді — 240 г);

вода або молоко — 100-150 мл;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

сіль, чорний мелений перець — на смак.

Для соусу:

відвар із капусти — 500 мл;

сметана — 1-2 ст.л.;

томатний соус — 3 ст.л.;

сіль, цукор — на смак;

лавровий лист — 1 шт.

Спосіб приготування

Зняти з качана капусти верхнє листя, вирізати качан. Опустити капусту в киплячу воду і варити 5-7 хвилин, поступово відокремлюючи розм'якшене листя. Дістати капусту, дати їй охолонути.

Листя капусти. Фото: скріншот YouTube @AlinaFooDee

Рис промити і відварити до напівготовності. Цибулю очистити і дрібно нарізати, моркву натерти на тертці. На сковороді розігріти трохи олії, обсмажити цибулю з морквою до м'якості.

Фарш для голубців. Фото: скріншот YouTube @AlinaFooDee

У мисці з'єднати фарш, рис, обсмажені овочі. Додати сіль, перець і влити трохи води або молока, ретельно перемішати.

Приготування голубців. Фото: скріншот YouTube @AlinaFooDee

На кожен капустяний лист викласти порцію начинки, згорнути, акуратно підгинаючи краї, щоб голубці не розгорталися.

Обсмажені голубці. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

У глибокій сковороді або каструлі розкласти голубці шарами. Залити капустяним відваром, додати сметану, томатний соус, сіль, цукор і лавровий лист.

Голубці в соусі. Фото: скріншот YouTube @AlinaFooDee

Довести до кипіння, потім тушкувати на слабкому вогні під кришкою 40-50 хвилин. Подавати гарячими, доповнивши сметаною або свіжою зеленню.

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