Идеальный рецепт классических голубцов с фаршем и рисом — нежные, ароматные, как в детстве

Голубцы в соусе. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Голубцы — это блюдо, которое любят за его домашний уютный вкус. Мягкие капустные листья, фарш с рисом и насыщенный томатный соус делают их идеальными для обеда или ужина. Если хотите приготовить по-настоящему вкусные голубцы, воспользуйтесь этим проверенным классическим рецептом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

капуста — 1 шт.;

фарш — 700 г;

рис — 100 г (в сваренном виде — 240 г);

вода или молоко — 100-150 мл;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Для соуса:

отвар из капусты — 500 мл;

сметана — 1-2 ст.л.;

томатный соус — 3 ст.л.;

соль, сахар — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.

Способ приготовления

Снять с кочана капусты верхние листья, вырезать кочерыжку. Опустить капусту в кипящую воду и варить 5-7 минут, постепенно отделяя размягченные листья. Достать капусту, дать ей остыть.

Листья капусты. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Рис промыть и отварить до полуготовности. Лук очистить и мелко нарезать, морковь натереть на терке. На сковороде разогреть немного масла, обжарить лук с морковью до мягкости.

Фарш для голубцов. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

В миске соединить фарш, рис, обжаренные овощи. Добавить соль, перец и влить немного воды или молока, тщательно перемешать.

Приготовление голубцов. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

На каждый капустный лист выложить порцию начинки, свернуть, аккуратно подгибая края, чтобы голубцы не разворачивались.

Обжаренные голубцы. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

В глубокой сковороде или кастрюле разложить голубцы слоями. Залить капустным отваром, добавить сметану, томатный соус, соль, сахар и лавровый лист.

Голубцы в соусе. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Довести до кипения, затем тушить на слабом огне под крышкой 40-50 минут. Подавать горячими, дополнив сметаной или свежей зеленью.

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