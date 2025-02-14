Идеальный рецепт классических голубцов с фаршем и рисом — нежные, ароматные, как в детстве

Идеальный рецепт классических голубцов с фаршем и рисом
Голубцы — это блюдо, которое любят за его домашний уютный вкус. Мягкие капустные листья, фарш с рисом и насыщенный томатный соус делают их идеальными для обеда или ужина. Если хотите приготовить по-настоящему вкусные голубцы, воспользуйтесь этим проверенным классическим рецептом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- капуста — 1 шт.;
- фарш — 700 г;
- рис — 100 г (в сваренном виде — 240 г);
- вода или молоко — 100-150 мл;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Для соуса:
- отвар из капусты — 500 мл;
- сметана — 1-2 ст.л.;
- томатный соус — 3 ст.л.;
- соль, сахар — по вкусу;
- лавровый лист — 1 шт.
Способ приготовления
Снять с кочана капусты верхние листья, вырезать кочерыжку. Опустить капусту в кипящую воду и варить 5-7 минут, постепенно отделяя размягченные листья. Достать капусту, дать ей остыть.
Рис промыть и отварить до полуготовности. Лук очистить и мелко нарезать, морковь натереть на терке. На сковороде разогреть немного масла, обжарить лук с морковью до мягкости.
В миске соединить фарш, рис, обжаренные овощи. Добавить соль, перец и влить немного воды или молока, тщательно перемешать.
На каждый капустный лист выложить порцию начинки, свернуть, аккуратно подгибая края, чтобы голубцы не разворачивались.
В глубокой сковороде или кастрюле разложить голубцы слоями. Залить капустным отваром, добавить сметану, томатный соус, соль, сахар и лавровый лист.
Довести до кипения, затем тушить на слабом огне под крышкой 40-50 минут. Подавать горячими, дополнив сметаной или свежей зеленью.
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