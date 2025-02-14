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Идеальный рецепт классических голубцов с фаршем и рисом

14 февраля 2025 00:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Идеальный рецепт классических голубцов с фаршем и рисом — нежные, ароматные, как в детстве
Голубцы в соусе. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Голубцы — это блюдо, которое любят за его домашний уютный вкус. Мягкие капустные листья, фарш с рисом и насыщенный томатный соус делают их идеальными для обеда или ужина. Если хотите приготовить по-настоящему вкусные голубцы, воспользуйтесь этим проверенным классическим рецептом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится:

  • капуста — 1 шт.;
  • фарш — 700 г;
  • рис — 100 г (в сваренном виде — 240 г);
  • вода или молоко — 100-150 мл;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Для соуса:

  • отвар из капусты — 500 мл;
  • сметана — 1-2 ст.л.;
  • томатный соус — 3 ст.л.;
  • соль, сахар — по вкусу;
  • лавровый лист — 1 шт.

Способ приготовления

Снять с кочана капусты верхние листья, вырезать кочерыжку. Опустить капусту в кипящую воду и варить 5-7 минут, постепенно отделяя размягченные листья. Достать капусту, дать ей остыть.

как приготовить голубцы
Листья капусты. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Рис промыть и отварить до полуготовности. Лук очистить и мелко нарезать, морковь натереть на терке. На сковороде разогреть немного масла, обжарить лук с морковью до мягкости.

рецепт классических голубцов
Фарш для голубцов. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

В миске соединить фарш, рис, обжаренные овощи. Добавить соль, перец и влить немного воды или молока, тщательно перемешать.

простой рецепт голубцов
Приготовление голубцов. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

На каждый капустный лист выложить порцию начинки, свернуть, аккуратно подгибая края, чтобы голубцы не разворачивались.

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Обжаренные голубцы. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

В глубокой сковороде или кастрюле разложить голубцы слоями. Залить капустным отваром, добавить сметану, томатный соус, соль, сахар и лавровый лист.

быстрый способ приготовления голубцов
Голубцы в соусе. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Довести до кипения, затем тушить на слабом огне под крышкой 40-50 минут. Подавать горячими, дополнив сметаной или свежей зеленью.

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