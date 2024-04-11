Підлива для пюре як у дитинстві — покроковий рецепт з фото та відео

Підлива з пюре. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Підлива з м’ясом покликана урізноманітнити домашнє меню. Ви змінюєте тільки гарнір, а підливу використовуєте за одним і тим самим рецептом. Готується вона по різному, але основними інгредієнтами залишаються м’ясо і борошно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від тещі Олі.

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Вам знадобиться:

600 грам м‘яса (свинини);

1 цибуля;

1 морква;

2-3лаврових листочка;

2 столових ложки смальцю або оліі;

сіль/перець за смаком;

1,5 літри води;

3-4 столових ложки борошна.

Спосіб приготування

Беремо каструлю з товстим дном, відправляємо туди 2 столових ложки олії або ж свинного смальцю (аромат і смак страви буде більш насиченим).

Інгредієнти для рецепта. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Слідом висипаємо порізане шматочками 600 грам м’яса, гарно його обсмажуємо, додаємо покришену кубиками цибулину і також покришену соломкою моркву.

Шматочки свинини. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Декілька хвилин обсмажуємо суміш, додаємо 1 л води і 2-3 лаврових листочка, накриваємо кришкою, і на маленькому вогні тушкуємо до готовності (десь 1.5 години).

Додавання морки та цибулі. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Тим часом на суху пательню відправляємо 3-4 столових ложки борошна і обсмажуємо до насичено коричневого кольору, постійно помішуючи.

Борошно на пательні. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Даємо борошну схолонути і як тільки м’ясо буде готовим, вводимо розведене холодною водою борошно (попередньо змішуємо його з водою, щоб у гарячому бульйоні не взялося крупинками).

Борошно та вода. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Додати сіль та перець. Густоту бажаної підливи визначайте самостійно, тому розведене борошно вводьте поступово, постійно помішуючи. При потребі доливати воду.

Приготування підливи. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Дати суміші перекипіти і потомитись на маленькому вогні ще 5-10 хвилин. Підлива до різноманітних каш, картопляного пюре, та інших гарнірів готова.

Підлива та пюре. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

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