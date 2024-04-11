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Ідеальний рецепт підливи з м'ясом, як готували в садочку

11 квітня 2024 18:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Підлива для пюре як у дитинстві — покроковий рецепт з фото та відео
Підлива з пюре. Фото: YouTube @u_teshchi_oli
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Підлива з м’ясом покликана урізноманітнити домашнє меню. Ви змінюєте тільки гарнір, а підливу використовуєте за одним і тим самим рецептом. Готується вона по різному, але основними інгредієнтами залишаються м’ясо і борошно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від тещі Олі

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Вам знадобиться: 

  • 600 грам м‘яса (свинини);
  • 1 цибуля;
  • 1 морква;
  • 2-3лаврових листочка;
  •  2 столових ложки смальцю або оліі;
  • сіль/перець за смаком;
  • 1,5 літри води;
  • 3-4 столових ложки борошна. 

Спосіб приготування 

Беремо каструлю з товстим дном, відправляємо туди 2 столових ложки олії або ж свинного смальцю (аромат і смак страви буде більш насиченим). 

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Інгредієнти для рецепта. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Слідом висипаємо порізане шматочками 600 грам м’яса, гарно його обсмажуємо, додаємо покришену кубиками цибулину і також покришену соломкою моркву. 

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Шматочки свинини. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Декілька хвилин обсмажуємо суміш, додаємо 1 л води і 2-3 лаврових листочка, накриваємо кришкою, і на маленькому вогні тушкуємо до готовності (десь 1.5 години). 

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Додавання морки та цибулі. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Тим часом на суху пательню відправляємо 3-4 столових ложки борошна і обсмажуємо до насичено коричневого кольору, постійно помішуючи. 

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Борошно на пательні. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Даємо борошну схолонути і як тільки м’ясо буде готовим, вводимо розведене холодною водою борошно (попередньо змішуємо його з водою, щоб у гарячому бульйоні не взялося крупинками). 

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Борошно та вода. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Додати сіль та перець. Густоту бажаної підливи визначайте самостійно, тому розведене борошно вводьте поступово, постійно помішуючи. При потребі доливати воду. 

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Приготування підливи. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Дати суміші перекипіти і потомитись на маленькому вогні ще 5-10 хвилин. Підлива до різноманітних каш, картопляного пюре, та інших гарнірів  готова.

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Підлива та пюре. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Раніше ми писали про рецепт м'ясної підливки для макаронів, рису, гречки або пюре.

Також Клопотенко розповів про лайфхаки, як приготувати розсипчастий рис.

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