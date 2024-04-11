Підлива для пюре як у дитинстві — покроковий рецепт з фото та відео

Ідеальний рецепт підливи з м'ясом, як готували в садочку
Підлива з м’ясом покликана урізноманітнити домашнє меню. Ви змінюєте тільки гарнір, а підливу використовуєте за одним і тим самим рецептом. Готується вона по різному, але основними інгредієнтами залишаються м’ясо і борошно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від тещі Олі.
Вам знадобиться:
- 600 грам м‘яса (свинини);
- 1 цибуля;
- 1 морква;
- 2-3лаврових листочка;
- 2 столових ложки смальцю або оліі;
- сіль/перець за смаком;
- 1,5 літри води;
- 3-4 столових ложки борошна.
Спосіб приготування
Беремо каструлю з товстим дном, відправляємо туди 2 столових ложки олії або ж свинного смальцю (аромат і смак страви буде більш насиченим).
Слідом висипаємо порізане шматочками 600 грам м’яса, гарно його обсмажуємо, додаємо покришену кубиками цибулину і також покришену соломкою моркву.
Декілька хвилин обсмажуємо суміш, додаємо 1 л води і 2-3 лаврових листочка, накриваємо кришкою, і на маленькому вогні тушкуємо до готовності (десь 1.5 години).
Тим часом на суху пательню відправляємо 3-4 столових ложки борошна і обсмажуємо до насичено коричневого кольору, постійно помішуючи.
Даємо борошну схолонути і як тільки м’ясо буде готовим, вводимо розведене холодною водою борошно (попередньо змішуємо його з водою, щоб у гарячому бульйоні не взялося крупинками).
Додати сіль та перець. Густоту бажаної підливи визначайте самостійно, тому розведене борошно вводьте поступово, постійно помішуючи. При потребі доливати воду.
Дати суміші перекипіти і потомитись на маленькому вогні ще 5-10 хвилин. Підлива до різноманітних каш, картопляного пюре, та інших гарнірів готова.
Раніше ми писали про рецепт м'ясної підливки для макаронів, рису, гречки або пюре.
Також Клопотенко розповів про лайфхаки, як приготувати розсипчастий рис.
Читайте Новини.LIVE!