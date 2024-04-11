Подливка для пюре как в детстве – пошаговый рецепт с фото и видео

Идеальный рецепт подливы с мясом, как готовили в садике
Подлива с мясом призвана разнообразить домашнее меню. Вы меняете только гарнир, а подливу используете по одному и тому же рецепту. Готовится она по разному, но основными ингредиентами остаются мясо и мука.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от тещи Оли.
Вам понадобится:
- 600 грамм мяса (свинины);
- 1 лук;
- 1 морковь;
- 2-3 лавровых листочка;
- 2 столовые ложки смальца или масла;
- соль/перец по вкусу;
- 1,5 литра воды;
- 3-4 столовые ложки муки.
Способ приготовления
Берем кастрюлю с толстым дном, отправляем туда 2 столовых ложки масла или свинного смальца (аромат и вкус блюда будет более насыщенным).
Следом высыпаем порезанное кусочками 600 грамм мяса, хорошо его обжариваем, добавляем измельченную кубиками луковицу и также покрошенную соломкой морковь.
Несколько минут обжариваем смесь, добавляем 1 л воды и 2-3 лавровых листочка, накрываем крышкой, и на маленьком огне тушим до готовности (где-то 1.5 часа).
Тем временем на сухую сковороду отправляем 3-4 столовые ложки муки и обжариваем до насыщенно коричневого цвета, постоянно помешивая.
Даем муке остыть и как только мясо будет готовым, вводим разбавленную холодной водой муку (предварительно смешиваем ее с водой, чтобы в горячем бульоне не взялось крупинками).
Добавить соль и перец. Густоту желаемой подливы определяйте самостоятельно, поэтому разбавленную муку вводите постепенно, постоянно помешивая. При необходимости доливать воду.
Дать смеси перекипеть и потомиться на маленьком огне еще 5-10 минут. Подлива к разнообразным кашам, картофельному пюре и другим гарнирам готова.
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