Подливка для пюре как в детстве – пошаговый рецепт с фото и видео

Подлива с пюре. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Подлива с мясом призвана разнообразить домашнее меню. Вы меняете только гарнир, а подливу используете по одному и тому же рецепту. Готовится она по разному, но основными ингредиентами остаются мясо и мука.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от тещи Оли.

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Вам понадобится:

600 грамм мяса (свинины);

1 лук;

1 морковь;

2-3 лавровых листочка;

2 столовые ложки смальца или масла;

соль/перец по вкусу;

1,5 литра воды;

3-4 столовые ложки муки.

Способ приготовления

Берем кастрюлю с толстым дном, отправляем туда 2 столовых ложки масла или свинного смальца (аромат и вкус блюда будет более насыщенным).

Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Следом высыпаем порезанное кусочками 600 грамм мяса, хорошо его обжариваем, добавляем измельченную кубиками луковицу и также покрошенную соломкой морковь.

Кусочки свинины. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Несколько минут обжариваем смесь, добавляем 1 л воды и 2-3 лавровых листочка, накрываем крышкой, и на маленьком огне тушим до готовности (где-то 1.5 часа).

Добавление моркови и лука. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Тем временем на сухую сковороду отправляем 3-4 столовые ложки муки и обжариваем до насыщенно коричневого цвета, постоянно помешивая.

Мука на сковороде. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Даем муке остыть и как только мясо будет готовым, вводим разбавленную холодной водой муку (предварительно смешиваем ее с водой, чтобы в горячем бульоне не взялось крупинками).

Мука и вода. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Добавить соль и перец. Густоту желаемой подливы определяйте самостоятельно, поэтому разбавленную муку вводите постепенно, постоянно помешивая. При необходимости доливать воду.

Приготовление подливки. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Дать смеси перекипеть и потомиться на маленьком огне еще 5-10 минут. Подлива к разнообразным кашам, картофельному пюре и другим гарнирам готова.

Подливка и пюре. Фото: YouTube @u_teshchi_oli

Раньше мы писали о рецепте мясной подливки для макарон, риса, гречки или пюре.

Также Клопотенко рассказал о лайфхаках, как приготовить рассыпчатый рис.