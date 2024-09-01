Лінивий пиріг з лаваша на сніданок за 15 хвилин — покроковий рецепт

Сніданок із лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Почніть ранок з ідеального сніданку, який можна приготувати лише за 15 хвилин! Лінивий пиріг з лаваша на сковороді — це швидкий і смачний спосіб побалувати себе та близьких без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

ковбаса 200 г;

помідор 1-2 шт;

сир 200 г;

яйця 3 шт.

лаваш 4 шт.

Спосіб приготування

Для початку приготуємо начинку. Ковбасу та помідор нарізати, сир натерти.

Тертий сир та ковбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збити 3 яйця, додати сіль та перець, вилити на сковороду. Додати тертий сир та накрити листом лаваша.

Яйце та сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На лаваш викласти помідори та сир, зверху викласти ще один лаваш. Потім додати ковбасу та сир.

Ковбаса та сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зверху накрити ще одним листом лаваша та перевернути.

Лаваш на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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