Лінивий пиріг з лаваша на сніданок за 15 хвилин — покроковий рецепт

Ідеальний сніданок з лаваша за 15 хвилин — лінивий пиріг на сковороді
Почніть ранок з ідеального сніданку, який можна приготувати лише за 15 хвилин! Лінивий пиріг з лаваша на сковороді — це швидкий і смачний спосіб побалувати себе та близьких без зайвих зусиль.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- ковбаса 200 г;
- помідор 1-2 шт;
- сир 200 г;
- яйця 3 шт.
- лаваш 4 шт.
Спосіб приготування
Для початку приготуємо начинку. Ковбасу та помідор нарізати, сир натерти.
Збити 3 яйця, додати сіль та перець, вилити на сковороду. Додати тертий сир та накрити листом лаваша.
На лаваш викласти помідори та сир, зверху викласти ще один лаваш. Потім додати ковбасу та сир.
Зверху накрити ще одним листом лаваша та перевернути.
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