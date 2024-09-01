Ленивый пирог из лаваша на завтрак за 15 минут — пошаговый рецепт

Идеальный завтрак из лаваша за 15 минут — ленивый пирог на сковороде
Начните утро с идеального завтрака, который можно приготовить всего за 15 минут! Ленивый пирог из лаваша на сковороде — это быстрый и вкусный способ побаловать себя и близких без лишних усилий.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- колбаса 200 г;
- помидор 1-2 шт;
- сыр 200 г;
- яйца 3 шт.
- лаваш 4 шт.
Способ приготовления
Для начала приготовим начинку. Колбасу и помидор нарезать, сыр натереть.
Взбить 3 яйца, добавить соль и перец, вылить на сковороду. Добавить тертый сыр и накрыть листом лаваша.
На лаваш выложить помидоры и сыр, сверху выложить еще один лаваш. Затем добавить колбасу и сыр.
Сверху накрыть еще одним листом лаваша и перевернуть.
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