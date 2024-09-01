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Идеальный завтрак из лаваша за 15 минут — ленивый пирог на сковороде

1 сентября 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Ленивый пирог из лаваша на завтрак за 15 минут — пошаговый рецепт
Завтрак из лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Начните утро с идеального завтрака, который можно приготовить всего за 15 минут! Ленивый пирог из лаваша на сковороде — это быстрый и вкусный способ побаловать себя и близких без лишних усилий. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • колбаса 200 г;
  • помидор 1-2 шт;
  • сыр 200 г;
  • яйца 3 шт.
  • лаваш 4 шт.

Способ приготовления 

Для начала приготовим начинку. Колбасу и помидор нарезать, сыр натереть. 

рецет завтрака из лаваша
Тертый сыр и колбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить 3 яйца, добавить соль и перец, вылить на сковороду. Добавить тертый сыр и накрыть листом лаваша. 

рецепт быстрого завтрака из лаваша
Яйцо и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На лаваш выложить помидоры и сыр, сверху выложить еще один лаваш. Затем добавить колбасу и сыр. 

лаваш на завтрак
Колбаса и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху накрыть еще одним листом лаваша и перевернуть. 

простой и быстрый рецепт лаваша на завтрак
Лаваш на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

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