Ленивый пирог из лаваша на завтрак за 15 минут — пошаговый рецепт

Завтрак из лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Начните утро с идеального завтрака, который можно приготовить всего за 15 минут! Ленивый пирог из лаваша на сковороде — это быстрый и вкусный способ побаловать себя и близких без лишних усилий.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

колбаса 200 г;

помидор 1-2 шт;

сыр 200 г;

яйца 3 шт.

лаваш 4 шт.

Способ приготовления

Для начала приготовим начинку. Колбасу и помидор нарезать, сыр натереть.

Тертый сыр и колбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить 3 яйца, добавить соль и перец, вылить на сковороду. Добавить тертый сыр и накрыть листом лаваша.

Яйцо и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На лаваш выложить помидоры и сыр, сверху выложить еще один лаваш. Затем добавить колбасу и сыр.

Колбаса и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху накрыть еще одним листом лаваша и перевернуть.

Лаваш на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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