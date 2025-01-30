Ідеальний сніданок за 7 хвилин — гарячі бутерброди Хітові, які всі обожнюють

Ідеальний сніданок за 7 хвилин — гарячі бутерброди "Хітові"
Потрібен швидкий, ситний і неймовірно смачний сніданок? Гарячі бутерброди "Хітові" — це справжня знахідка! Готуються лише за 7 хвилин, а результат підкорює з першого шматочка.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- батон — 1/2 шт.;
- вершкове масло — 30 г;
- варено-копчене м’ясо — 150 г;
- помідор — 1 великий;
- напівтвердий сир — 80 г;
- майонез — 3 ст.л.;
- чорний мелений перець — 1 щіпка.
Спосіб приготування
Нарізати батон скибочками завтовшки до 1 см. Змастити кожен шматочок вершковим маслом, використовуючи мінімальну кількість, щоб масло було ледь помітним. Нарізати м’ясо дрібним кубиком, перекласти у глибоку миску.
Нарізати помідор маленькими кубиками. Натерти напівтвердий сир на тертці. Додати до підготовлених інгредієнтів майонез, чорний мелений перець та перемішати. Скуштувати масу, за необхідності додати сіль.
Викласти приготовлену суміш на шматочки батона із маслом.
Розігріти духовку до 200°C, запікати бутерброди 10–15 хвилин до появи рум’яної скоринки. Перед подачею посипати подрібненою зеленню.
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