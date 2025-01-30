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Ідеальний сніданок за 7 хвилин — гарячі бутерброди "Хітові"

30 січня 2025 06:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ідеальний сніданок за 7 хвилин — гарячі бутерброди Хітові, які всі обожнюють
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Потрібен швидкий, ситний і неймовірно смачний сніданок? Гарячі бутерброди "Хітові" — це справжня знахідка! Готуються лише за 7 хвилин, а результат підкорює з першого шматочка.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • батон — 1/2 шт.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • варено-копчене м’ясо — 150 г;
  • помідор — 1 великий;
  • напівтвердий сир — 80 г;
  • майонез — 3 ст.л.;
  • чорний мелений перець — 1 щіпка.

Спосіб приготування

Нарізати батон скибочками завтовшки до 1 см. Змастити кожен шматочок вершковим маслом, використовуючи мінімальну кількість, щоб масло було ледь помітним. Нарізати м’ясо дрібним кубиком, перекласти у глибоку миску.

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Білий батон Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати помідор маленькими кубиками. Натерти напівтвердий сир на тертці. Додати до підготовлених інгредієнтів майонез, чорний мелений перець та перемішати. Скуштувати масу, за необхідності додати сіль.

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Шматок батона. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти приготовлену суміш на шматочки батона із маслом.

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Начинка та хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти духовку до 200°C, запікати бутерброди 10–15 хвилин до появи рум’яної скоринки. Перед подачею посипати подрібненою зеленню.

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