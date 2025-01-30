Идеальный завтрак за 7 минут — горячие бутерброды Хитовые, которые все обожают

Идеальный завтрак за 7 минут — горячие бутерброды "Хитовые"
Нужен быстрый, сытный и невероятно вкусный завтрак? Горячие бутерброды "Хитовые" — это настоящая находка! Готовятся всего за 7 минут, а результат покоряет с первого кусочка.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- батон — 1/2 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- варено-копченое мясо — 150 г;
- помидор - 1 крупный;
- полутвердый сыр — 80 г;
- майонез — 3 ст.л.;
- черный молотый перец — 1 щепотка;
Способ приготовления
Нарезать батон ломтиками толщиной до 1 см. Смазать каждый кусочек сливочным маслом, используя минимальное количество, чтобы масло было едва заметным. Нарезать мясо мелким кубиком, переложить в глубокую миску.
Нарезать помидор маленькими кубиками. Натереть полутвердый сыр на терке. Добавить к подготовленным ингредиентам майонез, черный молотый перец и перемешать. Попробовать массу, при необходимости добавить соль.
Выложить приготовленную смесь на кусочки батона с маслом.
Разогреть духовку до 200°C, запекать бутерброды 10–15 минут до появления румяной корочки. Перед подачей посыпать измельченной зеленью.
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