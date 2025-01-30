Идеальный завтрак за 7 минут — горячие бутерброды Хитовые, которые все обожают

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Нужен быстрый, сытный и невероятно вкусный завтрак? Горячие бутерброды "Хитовые" — это настоящая находка! Готовятся всего за 7 минут, а результат покоряет с первого кусочка.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

батон — 1/2 шт.;

сливочное масло — 30 г;

варено-копченое мясо — 150 г;

помидор - 1 крупный;

полутвердый сыр — 80 г;

майонез — 3 ст.л.;

черный молотый перец — 1 щепотка;

Способ приготовления

Нарезать батон ломтиками толщиной до 1 см. Смазать каждый кусочек сливочным маслом, используя минимальное количество, чтобы масло было едва заметным. Нарезать мясо мелким кубиком, переложить в глубокую миску.

Белый батон Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать помидор маленькими кубиками. Натереть полутвердый сыр на терке. Добавить к подготовленным ингредиентам майонез, черный молотый перец и перемешать. Попробовать массу, при необходимости добавить соль.

Кусок батона. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить приготовленную смесь на кусочки батона с маслом.

Начинка и хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть духовку до 200°C, запекать бутерброды 10–15 минут до появления румяной корочки. Перед подачей посыпать измельченной зеленью.

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