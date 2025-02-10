Ідеальний рис на гарнір — кожна крупинка окремо

Рис з морквою та горошком. Фото: gospodynka.com.ua

Розсипчастий, ніжний, ароматний — саме таким має бути ідеальний рис на гарнір! Забудьте про злиплі грудки чи розварену масу. Дотримуючись цього простого способу, ви отримаєте рис, де кожна крупинка буде окремо. Готується легко, виходить бездоганно.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

рис — 200 г;

вода (окріп) — 300 мл.;

сіль — за смаком;

вершкове масло — за смаком.

Спосіб приготування

Рис ретельно промити у кількох водах до прозорості. Використовувати будь-який сорт, бажано довгозерний.

Рис у воді. Фото: gospodynka.com.ua

У товстостінний посуд (краще казан) всипати промитий рис, влити окріп, щільно закрити кришку.

Рис та масло. Фото: gospodynka.com.ua

Варити на максимальному вогні 3 хвилини, потім зменшити вогонь до помірного та готувати ще 7 хвилин.

Готовий рис. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти каструлю з вогню, відкрити кришку, додати вершкове масло та сіль за смаком. Ретельно перемішати. Подавати гарячим як гарнір до основних страв.

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