Идеальный рис на гарнир — каждая крупинка отдельно

Идеальный способ приготовления риса — крупинка к крупинке
Рассыпчатый, нежный, ароматный — именно таким должен быть идеальный рис на гарнир! Забудьте о слипшихся комках или разваренной массе. Следуя этому простому способу, вы получите рис, где каждая крупинка будет отдельно. Готовится легко, получается безупречно.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- рис — 200 г;
- вода (кипяток) — 300 мл.;
- соль — по вкусу;
- сливочное масло — по вкусу.
Способ приготовления
Рис тщательно промыть в нескольких водах до прозрачности. Использовать любой сорт, желательно длиннозерный.
В толстостенную посуду (лучше казан) всыпать промытый рис, влить кипяток, плотно закрыть крышку.
Варить на максимальном огне 3 минуты, затем уменьшить огонь до умеренного и готовить еще 7 минут.
Снять кастрюлю с огня, открыть крышку, добавить сливочное масло и соль по вкусу. Тщательно перемешать. Подавать горячим как гарнир к основным блюдам.
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