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Идеальный способ приготовления риса — крупинка к крупинке

10 февраля 2025 00:26
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Идеальный рис на гарнир — каждая крупинка отдельно
Рис с морковью и горошком. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Рассыпчатый, нежный, ароматный — именно таким должен быть идеальный рис на гарнир! Забудьте о слипшихся комках или разваренной массе. Следуя этому простому способу, вы получите рис, где каждая крупинка будет отдельно. Готовится легко, получается безупречно.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • рис — 200 г;
  • вода (кипяток) — 300 мл.;
  • соль — по вкусу;
  • сливочное масло — по вкусу.

Способ приготовления

Рис тщательно промыть в нескольких водах до прозрачности. Использовать любой сорт, желательно длиннозерный.

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Рис в воде. Фото: gospodynka.com.ua

В толстостенную посуду (лучше казан) всыпать промытый рис, влить кипяток, плотно закрыть крышку.

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Рис и масло. Фото: gospodynka.com.ua

Варить на максимальном огне 3 минуты, затем уменьшить огонь до умеренного и готовить еще 7 минут.

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Готовый рис. Фото: gospodynka.com.ua

Снять кастрюлю с огня, открыть крышку, добавить сливочное масло и соль по вкусу. Тщательно перемешать. Подавать горячим как гарнир к основным блюдам.

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