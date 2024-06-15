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Ідеальний спосіб заготівлі петрушки, кропу та базиліка без заморожування

15 червня 2024 10:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Зелений соус із зелені на зиму - покроковий рецепт заготовок з кропом, петрушкою та кінзою
Петрушка та кріп. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Як зберегти зелень на зиму? Приготуйте такий смачний зелений соус з петрушки і кропу. Такий зелений соус можна приготувати із будь-якої зелені (кріп, петрушка, кінза, базилік). Ідеально підходить до м'яса, риби, як заправка до салату.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • кріп, петрушка 200 г;
  • олія 100 мл;
  • часник 3-4 зубці;
  • сіль 1/4 ч.л.;
  • цукор 1 ч.л.;
  • цедра лимона;
  • сік половини лимона.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно помити та висушити зелень.

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Кріп і петрушка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кріп і петрушку нарізати. Додати часник та сік лимона.

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Петрушка та кріп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати часник, сіль, цукор та цедру лимона. Все перебити блендером.

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Петрушка та кріп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати олію і ще раз все ретельно перемішати. Соус готовий.

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Петрушка та кріп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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кріп
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