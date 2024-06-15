Зелений соус із зелені на зиму - покроковий рецепт заготовок з кропом, петрушкою та кінзою

Ідеальний спосіб заготівлі петрушки, кропу та базиліка без заморожування
Як зберегти зелень на зиму? Приготуйте такий смачний зелений соус з петрушки і кропу. Такий зелений соус можна приготувати із будь-якої зелені (кріп, петрушка, кінза, базилік). Ідеально підходить до м'яса, риби, як заправка до салату.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- кріп, петрушка 200 г;
- олія 100 мл;
- часник 3-4 зубці;
- сіль 1/4 ч.л.;
- цукор 1 ч.л.;
- цедра лимона;
- сік половини лимона.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно помити та висушити зелень.
Кріп і петрушку нарізати. Додати часник та сік лимона.
Додати часник, сіль, цукор та цедру лимона. Все перебити блендером.
Додати олію і ще раз все ретельно перемішати. Соус готовий.
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