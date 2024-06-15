Зеленый соус из зелени на зиму — пошаговый рецепт заготовок с укропом, петрушкой и кинзой

Идеальный способ заготовки петрушки, укропа и базилика без заморозки
Как сохранить зелень на зиму? Приготовьте такой потрясающе ароматный и вкусный зеленый соус из петрушки и укропа. Такой зеленый соус можно приготовить из любой зелени (укроп, петрушка, кинза, базилик). Идеально подходит к мясу, рыбе, как заправка в салат.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- укроп, петрушка 200 г;
- растительное масло 100 мл;
- чеснок 3-4 зубчика;
- соль 1/4 ч.л.;
- сахар 1 ч.л.;
- цедра лимона;
- сок половины лимона.
Способ приготовления
Сначала необходимо помыть и высушить зелень.
Укроп и петрушку нарезать. Добавить чеснок и сок лимона.
Добавить чеснок, соль, сахар и цедру лимона. Все перебить блендером.
Добавить растительное масло и еще раз все тщательно перемешать. Соус готов.
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