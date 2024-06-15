Зеленый соус из зелени на зиму — пошаговый рецепт заготовок с укропом, петрушкой и кинзой

Петрушка и укроп. Фото: Freepik

Как сохранить зелень на зиму? Приготовьте такой потрясающе ароматный и вкусный зеленый соус из петрушки и укропа. Такой зеленый соус можно приготовить из любой зелени (укроп, петрушка, кинза, базилик). Идеально подходит к мясу, рыбе, как заправка в салат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

укроп, петрушка 200 г;

растительное масло 100 мл;

чеснок 3-4 зубчика;

соль 1/4 ч.л.;

сахар 1 ч.л.;

цедра лимона;

сок половины лимона.

Способ приготовления

Сначала необходимо помыть и высушить зелень.

Укроп и петрушка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Укроп и петрушку нарезать. Добавить чеснок и сок лимона.

Петрушка и укроп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить чеснок, соль, сахар и цедру лимона. Все перебить блендером.

Петрушка и укроп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить растительное масло и еще раз все тщательно перемешать. Соус готов.

Петрушка и укроп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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