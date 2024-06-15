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Идеальный способ заготовки петрушки, укропа и базилика без заморозки

15 июня 2024 10:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Зеленый соус из зелени на зиму — пошаговый рецепт заготовок с укропом, петрушкой и кинзой
Петрушка и укроп. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Как сохранить зелень на зиму? Приготовьте такой потрясающе ароматный и вкусный зеленый соус из петрушки и укропа. Такой зеленый соус можно приготовить из любой зелени (укроп, петрушка, кинза, базилик). Идеально подходит к мясу, рыбе, как заправка в салат. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • укроп, петрушка 200 г;
  • растительное масло 100 мл;
  • чеснок 3-4 зубчика;
  • соль 1/4 ч.л.;
  • сахар 1 ч.л.;
  • цедра лимона;
  • сок половины лимона. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо помыть и высушить зелень. 

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Укроп и петрушка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Укроп и петрушку нарезать. Добавить чеснок и сок лимона. 

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Петрушка и укроп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить чеснок, соль, сахар и цедру лимона. Все перебить блендером. 

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Петрушка и укроп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить растительное масло и еще раз все тщательно перемешать. Соус готов. 

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Петрушка и укроп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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лайфхаки
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