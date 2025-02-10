Торт Три склянки — все змішати й у духовку, виходить ідеально вологий

Торт "Три склянки". Фото: smachnenke.com.ua

Готувати домашній торт ще ніколи не було так просто. Усього три склянки інгредієнтів, кілька хвилин на змішування — і в духовку. Коржі виходять ніжними, вологими та насиченими на смак, без зайвих зусиль із просоченням. Ідеальний варіант для тих, хто хоче смачний домашній десерт без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — 1 шт.;

кефір (йогурт або ряжанка) — 1 скл. (250 мл);

борошно — 1 скл. (160 г);

цукор — 1 скл. (200 г);

какао-порошок — 2 ст. л. (30 г);

сода — 1 ч. л.;

сік лимона — за потреби;

олія — 3 ст. л.

Для крему:

сметана (20%) — 500 г;

цукрова пудра — 2-3 ст. л. (або за смаком);

волоські горіхи — за смаком.

Спосіб приготування

Змішати соду з невеликою кількістю лимонного соку. Перемішати до появи піни та залишити на кілька хвилин. У миску розбити яйце, додати цукор і дрібку солі, перемішати. Влити кефір і ще раз розмішати. Додати просіяне борошно, какао-порошок, перемішати. Влити олію, довести тісто до однорідності.

Приготування тіст. Фото: smachnenke.com.ua

Форму діаметром 20 см змастити олією, перелити тісто та розрівняти. Випікати у розігрітій духовці при 180°C 35-40 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.

Горіхи та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Дістати бісквіт із форми, дати охолонути. Зрізати верхні нерівності та розрізати корж на три частини. Приготувати крем: змішати сметану з цукровою пудрою, злегка перемішати віночком до розчинення цукру.

Шоколадний торт. Фото: smachnenke.com.ua

Зібрати торт: змастити перший корж кремом, посипати подрібненими горіхами, накрити другим коржем, повторити шари. Верхній корж також змастити кремом.

Подрібнені обрізки бісквіта використати для обсипки боків торта. Верх прикрасити какао-порошком і горіхами. Дати торту настоятися та подавати до столу.

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