Торт Три склянки — все змішати й у духовку, виходить ідеально вологий

Ідеально вологий торт "Три склянки" — все змішали і в духовку
Готувати домашній торт ще ніколи не було так просто. Усього три склянки інгредієнтів, кілька хвилин на змішування — і в духовку. Коржі виходять ніжними, вологими та насиченими на смак, без зайвих зусиль із просоченням. Ідеальний варіант для тих, хто хоче смачний домашній десерт без зайвого клопоту.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 1 шт.;
- кефір (йогурт або ряжанка) — 1 скл. (250 мл);
- борошно — 1 скл. (160 г);
- цукор — 1 скл. (200 г);
- какао-порошок — 2 ст. л. (30 г);
- сода — 1 ч. л.;
- сік лимона — за потреби;
- олія — 3 ст. л.
Для крему:
- сметана (20%) — 500 г;
- цукрова пудра — 2-3 ст. л. (або за смаком);
- волоські горіхи — за смаком.
Спосіб приготування
Змішати соду з невеликою кількістю лимонного соку. Перемішати до появи піни та залишити на кілька хвилин. У миску розбити яйце, додати цукор і дрібку солі, перемішати. Влити кефір і ще раз розмішати. Додати просіяне борошно, какао-порошок, перемішати. Влити олію, довести тісто до однорідності.
Форму діаметром 20 см змастити олією, перелити тісто та розрівняти. Випікати у розігрітій духовці при 180°C 35-40 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.
Дістати бісквіт із форми, дати охолонути. Зрізати верхні нерівності та розрізати корж на три частини. Приготувати крем: змішати сметану з цукровою пудрою, злегка перемішати віночком до розчинення цукру.
Зібрати торт: змастити перший корж кремом, посипати подрібненими горіхами, накрити другим коржем, повторити шари. Верхній корж також змастити кремом.
Подрібнені обрізки бісквіта використати для обсипки боків торта. Верх прикрасити какао-порошком і горіхами. Дати торту настоятися та подавати до столу.
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