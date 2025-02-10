Торт Три стакана — все смешать и в духовку, получается идеально влажный

Торт "Три стакана". Фото: smachnenke.com.ua

Готовить домашний торт еще никогда не было так просто. Всего три стакана ингредиентов, несколько минут на смешивание — и в духовку. Коржи получаются нежными, влажными и насыщенными на вкус, без лишних усилий с пропиткой. Идеальный вариант для тех, кто хочет вкусный домашний десерт без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца — 1 шт.;

кефир (йогурт или ряженка) — 1 ст. (250 мл.);

мука — 1 ст. (160 г);

сахар — 1 ст. (200 г);

какао-порошок — 2 ст. л. (30 г);

сода — 1 ч. л.;

сок лимона — при необходимости;

масло — 3 ст. л.

Для крема:

сметана (20%) — 500 г;

сахарная пудра — 2-3 ст. л. (или по вкусу);

грецкие орехи — по вкусу.

Способ приготовления

Смешать соду с небольшим количеством лимонного сока. Перемешать до появления пены и оставить на несколько минут. В миску разбить яйцо, добавить сахар и щепотку соли, перемешать. Влить кефир и еще раз размешать. Добавить просеянную муку, какао-порошок, перемешать. Влить растительное масло, довести тесто до однородности.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Форму диаметром 20 см смазать маслом, перелить тесто и разровнять. Выпекать в разогретой духовке при 180°C 35-40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.

Орехи и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Достать бисквит из формы, дать остыть. Срезать верхние неровности и разрезать корж на три части. Приготовить крем: смешать сметану с сахарной пудрой, слегка перемешать венчиком до растворения сахара.

Шоколадный торт. Фото: smachnenke.com.ua

Собрать торт: смазать первый корж кремом, посыпать измельченными орехами, накрыть вторым коржом, повторить слои. Верхний корж также смазать кремом.

Измельченные обрезки бисквита использовать для обсыпки боков торта. Верх украсить какао-порошком и орехами. Дать торту настояться и подавать к столу.

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