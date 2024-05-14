Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Ідея для смачного сніданку — знадобиться один кабачок та одна картопля arrow

Ідея для смачного сніданку — знадобиться один кабачок та одна картопля

14 травня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати на сніданок — кабачкові оладки з картоплею
Кабачкові млинці. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачні овочеві млинці з кабачками та картоплею. Ідеальне поєднання інгредієнтів: кабачки, картопля та зелена цибуля.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • 3 яйця;
  • 1 ч. л. солі;
  • 300 мл молока;
  • 170 г борошна;
  • 1 ст. олії;
  • 1 кабачок;
  • 1 картопля;
  • зелена цибуля.

Для соусу:

  • сметана 200 г;
  • часник 1-2 зубчики;
  • сіль, чорний мелений перець;
  • кріп петрушка.

Спосіб приготування

До трьох яєць додати чайну ложку солі. Додати молоко кімнатної температури та борошно. Все ретельно перемішати і додати столову ложку олії.

null
Додавання молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти один кабачок та одну картоплю. Віджати зайву рідину.

null
Тертий кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати кабачок та картоплю до тіста. Нарізати зелень і додати. Все ретельно перемішати.

null
Додавання зелені. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викладаємо тісто на сковороду з олією.

null
Приготування коржів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смажити з двох боків до золотої скоринки.

null
Приготування коржів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соусу з'єднати сметану, сіль, спеції та часник.

null
Приготування соусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий та смачний рецепт із лаваша.

Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.

рецепти
лайфхаки
картопля
кабачок
ідея для сніданку
млинці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина