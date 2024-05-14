Що приготувати на сніданок — кабачкові оладки з картоплею

Ідея для смачного сніданку — знадобиться один кабачок та одна картопля
Дуже смачні овочеві млинці з кабачками та картоплею. Ідеальне поєднання інгредієнтів: кабачки, картопля та зелена цибуля.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- 3 яйця;
- 1 ч. л. солі;
- 300 мл молока;
- 170 г борошна;
- 1 ст. олії;
- 1 кабачок;
- 1 картопля;
- зелена цибуля.
Для соусу:
- сметана 200 г;
- часник 1-2 зубчики;
- сіль, чорний мелений перець;
- кріп петрушка.
Спосіб приготування
До трьох яєць додати чайну ложку солі. Додати молоко кімнатної температури та борошно. Все ретельно перемішати і додати столову ложку олії.
Натерти один кабачок та одну картоплю. Віджати зайву рідину.
Додати кабачок та картоплю до тіста. Нарізати зелень і додати. Все ретельно перемішати.
Викладаємо тісто на сковороду з олією.
Смажити з двох боків до золотої скоринки.
Для соусу з'єднати сметану, сіль, спеції та часник.
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