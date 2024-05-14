Що приготувати на сніданок — кабачкові оладки з картоплею

Кабачкові млинці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачні овочеві млинці з кабачками та картоплею. Ідеальне поєднання інгредієнтів: кабачки, картопля та зелена цибуля.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

3 яйця;

1 ч. л. солі;

300 мл молока;

170 г борошна;

1 ст. олії;

1 кабачок;

1 картопля;

зелена цибуля.

Для соусу:

сметана 200 г;

часник 1-2 зубчики;

сіль, чорний мелений перець;

кріп петрушка.

Спосіб приготування

До трьох яєць додати чайну ложку солі. Додати молоко кімнатної температури та борошно. Все ретельно перемішати і додати столову ложку олії.

Додавання молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти один кабачок та одну картоплю. Віджати зайву рідину.

Тертий кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати кабачок та картоплю до тіста. Нарізати зелень і додати. Все ретельно перемішати.

Додавання зелені. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викладаємо тісто на сковороду з олією.

Приготування коржів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смажити з двох боків до золотої скоринки.

Приготування коржів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соусу з'єднати сметану, сіль, спеції та часник.

Приготування соусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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