Что приготовить на завтрак — кабачковые оладьи с картошкой

Идея для вкусного завтрака — понадобится один кабачок и одна картошка
Очень вкусные овощные блинчики с кабачками и картошкой. Идеальное сочетание ингредиентов: кабачки, картошка и зеленый лук.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- 3 яйца;
- 1 ч.л. соли;
- 300 мл молока;
- 170 г муки;
- 1 ст.л. растительного масла;
- 1 кабачок;
- 1 картофель;
- зеленый лук.
Для соуса:
- сметана 200 г;
- чеснок 1-2 зубчика;
- соль, черный молотый перец;
- укроп, петрушка.
Способ приготовления
К трем яйцам добавить чайную ложку соли. Добавить молоко комнатной температуры и муку. Все тщательно перемешать и добавить столовую ложку растительного масла.
Натереть один кабачок и одну картошку. Отжать лишнюю жидкость.
Добавить кабачок и картошку к тесту. Нарезать зелень и также добавить. Все тщательно перемешать.
Выкладываем тесто на сковороду с растительным маслом.
Жарить с двух сторон до золотой корочки.
Для соуса соединить сметану, соль, специи и чеснок.
Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.
Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша.
Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.
Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.
Читайте Новини.LIVE!