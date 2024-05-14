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Идея для вкусного завтрака — понадобится один кабачок и одна картошка

14 мая 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить на завтрак — кабачковые оладьи с картошкой
Кабачковые блины. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусные овощные блинчики с кабачками и картошкой. Идеальное сочетание ингредиентов: кабачки, картошка и зеленый лук.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • 3 яйца;
  • 1 ч.л. соли;
  • 300 мл молока;
  • 170 г муки;
  • 1 ст.л. растительного масла;
  • 1 кабачок;
  • 1 картофель;
  • зеленый лук. 

Для соуса:

  • сметана 200 г;
  • чеснок 1-2 зубчика;
  • соль, черный молотый перец;
  • укроп, петрушка. 

Способ приготовления 

К трем яйцам добавить чайную ложку соли. Добавить молоко комнатной температуры и муку. Все тщательно перемешать и добавить столовую ложку растительного масла. 

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Добавление молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть один кабачок и одну картошку. Отжать лишнюю жидкость. 

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Тертый кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить кабачок и картошку к тесту. Нарезать зелень и также добавить. Все тщательно перемешать. 

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Добавление зелени. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выкладываем тесто на сковороду с растительным маслом. 

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Приготовление лепешек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Жарить с двух сторон до золотой корочки. 

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Приготовление лепешек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соуса соединить сметану, соль, специи и чеснок. 

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

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Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

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