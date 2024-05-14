Что приготовить на завтрак — кабачковые оладьи с картошкой

Кабачковые блины. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусные овощные блинчики с кабачками и картошкой. Идеальное сочетание ингредиентов: кабачки, картошка и зеленый лук.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

3 яйца;

1 ч.л. соли;

300 мл молока;

170 г муки;

1 ст.л. растительного масла;

1 кабачок;

1 картофель;

зеленый лук.

Для соуса:

сметана 200 г;

чеснок 1-2 зубчика;

соль, черный молотый перец;

укроп, петрушка.

Способ приготовления

К трем яйцам добавить чайную ложку соли. Добавить молоко комнатной температуры и муку. Все тщательно перемешать и добавить столовую ложку растительного масла.

Добавление молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть один кабачок и одну картошку. Отжать лишнюю жидкость.

Тертый кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить кабачок и картошку к тесту. Нарезать зелень и также добавить. Все тщательно перемешать.

Добавление зелени. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выкладываем тесто на сковороду с растительным маслом.

Приготовление лепешек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Жарить с двух сторон до золотой корочки.

Приготовление лепешек. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соуса соединить сметану, соль, специи и чеснок.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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