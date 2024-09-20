Ікра на зиму з перерослих огірків без стерилізації — покроковий рецепт

Ікра на зиму з перерослих огірків — смачнюща заготовка без стерилізації
Якщо у вас залишилися перерослі огірки, не поспішайте їх викидати! Ікра з огірків на зиму — це чудовий спосіб зробити смачну та корисну заготовку без зайвих зусиль і стерилізації. Цей рецепт не тільки економить час, але й дозволяє перетворити звичайні огірки на ароматну закуску, яка порадує вас у холодні зимові дні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.
Вам знадобиться:
- огірки 2 кг;
- цибуля 500 г;
- морква 500 г;
- перець солодкий 300 г;
- помідори 500 г;
- часник 2-3 зубки (середнього розміру);
- масло соняшникове рафіноване 150 мл;
- сіль 40 г (2 ст.л. без гірки);
- цукор 80 г (4 ст.л. без гірки);
- перец гострий чилі 1 шт.
- оцет 9% 15 мл. (2 ст.л).
Спосіб приготування
Моркву потрібно натерти на велику тертку, цибулю нарізати. Також потрібно подрібнити солодкий перець та помідори за допомогою блендера чи м'ясорубки.
Огірки потрібно очистити від шкірки, якщо є великі зерна, їх такою краще прибрати за допомогою ложки. Додати одну чайну ложку солі, перемішати та залишити на одну годину.
На пательні обсмажии цибулю та моркву. З огірків прибрати зайвий сік, покласти в кастрюлю, потім додати обсмажені цибулю та моркву. Варити протягом 30 хвилин.
Через 30 хвилин додати перемелені помідори, перець та часник. Також додати цукор, сіль та оцет. Все перемішати та готувати ще 30-40 хвилин. Потім перекладаємо в стерилізовані банки та щільно закриваємо.
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