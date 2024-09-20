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Ікра на зиму з перерослих огірків — смачнюща заготовка без стерилізації

20 вересня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ікра на зиму з перерослих огірків без стерилізації — покроковий рецепт
Ікра на зиму. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо у вас залишилися перерослі огірки, не поспішайте їх викидати! Ікра з огірків на зиму — це чудовий спосіб зробити смачну та корисну заготовку без зайвих зусиль і стерилізації. Цей рецепт не тільки економить час, але й дозволяє перетворити звичайні огірки на ароматну закуску, яка порадує вас у холодні зимові дні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк

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Вам знадобиться: 

  • огірки 2 кг;
  • цибуля 500 г;
  • морква 500 г;
  • перець солодкий 300 г;
  • помідори 500 г;
  • часник 2-3 зубки (середнього розміру);
  • масло соняшникове рафіноване 150 мл;
  • сіль 40 г (2 ст.л. без гірки);
  • цукор 80 г (4 ст.л. без гірки);
  • перец гострий чилі 1 шт.
  • оцет 9% 15 мл. (2 ст.л). 

Спосіб приготування 

Моркву потрібно натерти на велику тертку, цибулю нарізати. Також потрібно подрібнити солодкий перець та помідори за допомогою блендера чи м'ясорубки.

огіркова ікра на зиму
Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty

Огірки потрібно очистити від шкірки, якщо є великі зерна, їх такою краще прибрати за допомогою ложки. Додати одну чайну ложку солі, перемішати та залишити на одну годину. 

рецепт огіркової ікри на зиму
Нарізані огірки. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty

На пательні обсмажии цибулю та моркву. З огірків прибрати зайвий сік, покласти в кастрюлю, потім додати обсмажені цибулю та моркву. Варити протягом 30 хвилин. 

простий рецепт огіркової ікри на зиму
Огірки та овочі. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty

Через 30 хвилин додати перемелені помідори, перець та часник. Також додати цукор, сіль та оцет. Все перемішати та готувати ще 30-40 хвилин. Потім перекладаємо в стерилізовані банки та щільно закриваємо. 

смачний рецепт огіркової ікри на зиму
Огіркова ікра. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками із цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням.

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольському за рецептом мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком.

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок.

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму із смачним маринадом, який можна пити.

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