Ікра на зиму з перерослих огірків без стерилізації — покроковий рецепт

Ікра на зиму. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty

Якщо у вас залишилися перерослі огірки, не поспішайте їх викидати! Ікра з огірків на зиму — це чудовий спосіб зробити смачну та корисну заготовку без зайвих зусиль і стерилізації. Цей рецепт не тільки економить час, але й дозволяє перетворити звичайні огірки на ароматну закуску, яка порадує вас у холодні зимові дні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.

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Вам знадобиться:

огірки 2 кг;

цибуля 500 г;

морква 500 г;

перець солодкий 300 г;

помідори 500 г;

часник 2-3 зубки (середнього розміру);

масло соняшникове рафіноване 150 мл;

сіль 40 г (2 ст.л. без гірки);

цукор 80 г (4 ст.л. без гірки);

перец гострий чилі 1 шт.

оцет 9% 15 мл. (2 ст.л).

Спосіб приготування

Моркву потрібно натерти на велику тертку, цибулю нарізати. Також потрібно подрібнити солодкий перець та помідори за допомогою блендера чи м'ясорубки.

Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty

Огірки потрібно очистити від шкірки, якщо є великі зерна, їх такою краще прибрати за допомогою ложки. Додати одну чайну ложку солі, перемішати та залишити на одну годину.

Нарізані огірки. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty

На пательні обсмажии цибулю та моркву. З огірків прибрати зайвий сік, покласти в кастрюлю, потім додати обсмажені цибулю та моркву. Варити протягом 30 хвилин.

Огірки та овочі. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty

Через 30 хвилин додати перемелені помідори, перець та часник. Також додати цукор, сіль та оцет. Все перемішати та готувати ще 30-40 хвилин. Потім перекладаємо в стерилізовані банки та щільно закриваємо.

Огіркова ікра. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty

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