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Икра на зиму из переросших огурцов — вкусная заготовка без стерилизации

20 сентября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Икра на зиму из переросших огурцов без стерилизации – пошаговый рецепт
Икра на зиму. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если у вас остались переросшие огурцы, не торопитесь их выбрасывать! Икра из огурцов на зиму — это отличный способ сделать вкусную и полезную заготовку без лишних усилий и стерилизации. Этот рецепт не только экономит время, но и позволяет превратить обычные огурцы в ароматную закуску, которая обрадует вас в холодные зимние дни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

  • огурцы 2 кг;
  • лук 500 г;
  • морковь 500 г;
  • перец сладкий 300 г;
  • помидоры 500 г;
  • чеснок 2-3 зубка (среднего размера);
  • масло подсолнечное рафинированное 150 мл;
  • соль 40 г (2 ст.л. без горки);
  • сахар 80 г (4 ст.л. без горки);
  • перец острый чили 1 шт.
  • уксус 9% 15 мл. (2 ст.л).

Способ приготовления

Морковь нужно натереть на большую терку, лук порезать. Также следует измельчить сладкий перец и помидоры с помощью блендера или мясорубки.

огуречная икра на зиму
Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty

Огурцы нужно очистить от кожуры, если есть большие зерна, их лучше убрать с помощью ложки. Добавить одну чайную ложку соли, перемешать и оставить на час.

рецепт огуречной икры на зиму
Нарезанные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty

На сковороде обжарили лук и морковь. С огурцов убрать лишний сок, положить в кастрюлю, затем добавить обжаренный лук и морковь. Варить в течение 30 минут.

простой рецепт огуречной икры на зиму
Огурцы и овощи. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty

Через 30 минут добавить перемолотые помидоры, перец и чеснок. Также добавить сахар, соль и уксус. Всё перемешать и готовить еще 30-40 минут. Затем переводим в стерилизованные банки и плотно закрываем.

вкусный рецепт огуречной икры на зиму
Огуречная икра. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму с вкусным маринадом, который можно пить.

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