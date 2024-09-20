Икра на зиму из переросших огурцов без стерилизации – пошаговый рецепт

Икра на зиму из переросших огурцов — вкусная заготовка без стерилизации
Если у вас остались переросшие огурцы, не торопитесь их выбрасывать! Икра из огурцов на зиму — это отличный способ сделать вкусную и полезную заготовку без лишних усилий и стерилизации. Этот рецепт не только экономит время, но и позволяет превратить обычные огурцы в ароматную закуску, которая обрадует вас в холодные зимние дни.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.
Вам понадобится:
- огурцы 2 кг;
- лук 500 г;
- морковь 500 г;
- перец сладкий 300 г;
- помидоры 500 г;
- чеснок 2-3 зубка (среднего размера);
- масло подсолнечное рафинированное 150 мл;
- соль 40 г (2 ст.л. без горки);
- сахар 80 г (4 ст.л. без горки);
- перец острый чили 1 шт.
- уксус 9% 15 мл. (2 ст.л).
Способ приготовления
Морковь нужно натереть на большую терку, лук порезать. Также следует измельчить сладкий перец и помидоры с помощью блендера или мясорубки.
Огурцы нужно очистить от кожуры, если есть большие зерна, их лучше убрать с помощью ложки. Добавить одну чайную ложку соли, перемешать и оставить на час.
На сковороде обжарили лук и морковь. С огурцов убрать лишний сок, положить в кастрюлю, затем добавить обжаренный лук и морковь. Варить в течение 30 минут.
Через 30 минут добавить перемолотые помидоры, перец и чеснок. Также добавить сахар, соль и уксус. Всё перемешать и готовить еще 30-40 минут. Затем переводим в стерилизованные банки и плотно закрываем.
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