Икра на зиму из переросших огурцов без стерилизации – пошаговый рецепт

Икра на зиму. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty

Если у вас остались переросшие огурцы, не торопитесь их выбрасывать! Икра из огурцов на зиму — это отличный способ сделать вкусную и полезную заготовку без лишних усилий и стерилизации. Этот рецепт не только экономит время, но и позволяет превратить обычные огурцы в ароматную закуску, которая обрадует вас в холодные зимние дни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

огурцы 2 кг;

лук 500 г;

морковь 500 г;

перец сладкий 300 г;

помидоры 500 г;

чеснок 2-3 зубка (среднего размера);

масло подсолнечное рафинированное 150 мл;

соль 40 г (2 ст.л. без горки);

сахар 80 г (4 ст.л. без горки);

перец острый чили 1 шт.

уксус 9% 15 мл. (2 ст.л).

Способ приготовления

Морковь нужно натереть на большую терку, лук порезать. Также следует измельчить сладкий перец и помидоры с помощью блендера или мясорубки.

Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty

Огурцы нужно очистить от кожуры, если есть большие зерна, их лучше убрать с помощью ложки. Добавить одну чайную ложку соли, перемешать и оставить на час.

Нарезанные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty

На сковороде обжарили лук и морковь. С огурцов убрать лишний сок, положить в кастрюлю, затем добавить обжаренный лук и морковь. Варить в течение 30 минут.

Огурцы и овощи. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty

Через 30 минут добавить перемолотые помидоры, перец и чеснок. Также добавить сахар, соль и уксус. Всё перемешать и готовить еще 30-40 минут. Затем переводим в стерилизованные банки и плотно закрываем.

Огуречная икра. Фото: Скриншот YouTube @prosti_retsepty

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