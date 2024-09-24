Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Ікра на зиму з зелених помідорів — виходить дуже смачна arrow

Ікра на зиму з зелених помідорів — виходить дуже смачна

24 вересня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ікра із зелених помідорів на зиму — найсмачніший рецепт для вашої родини
Ікра на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей рецепт ікри із зелених помідорів стане справжньою знахідкою для всіх, хто любить заготівлі на зиму. Страва не тільки проста у приготуванні, але й неймовірно смачна, а також добре зберігається при кімнатній температурі. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • зелені помідори 2 кг (вага в очищеному вигляді);
  • болгарський перець 1 кг;
  • морква 1 кг;
  • цибуля 1 кг;
  • яблука 1 кг;
  • часник 100 г (приблизно 2 середні головки);
  • гострий перець 1 шт;
  • чорний мелений перець 1 ч. ложка;
  • томатна паста 3 ст. ложки (близько 150 г);
  • олія без запаху 200 мл;
  • сіль 2 ст. ложки (50 г);
  • цукор 200 г;
  • оцет 9% 2 ст. ложки.

З цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 9 банок по 550 мл.

Спосіб приготування

Почати з очищення овочів. Моркву, цибулю, болгарський перець, яблука та помідори нарізати на шматочки. Зелений перець варто нарізати на смужки, а помідори на часточки, видаляючи плодоніжки та будь-які пошкодження.

null
Зелені помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен інгредієнт по черзі пропускається через м'ясорубку з середньою сіткою: спочатку зелені помідори, потім болгарський і гострий перець (якщо хочеться м’якшого смаку, насіння можна видалити), часник, моркву, цибулю та яблука.

null
Солодкий перець. Фото: gospodynka.com.ua

Отриману масу з помідорів, перців і часнику помістити у велику каструлю. Додати туди ж перекручені моркву, цибулю і яблука. Всипати сіль, цукор, чорний мелений перець і томатну пасту. Додати олію. Усе ретельно перемішати, довести до кипіння та тушкувати під кришкою на середньому вогні протягом 45 хвилин.

null
Ікра та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

За 5 хвилин до закінчення тушкування, додати оцет і швидко перемішати, прикриваючи кришкою, щоб він не випарувався. Готову ікру розкласти по стерилізованих банках до самого верху. Для безпеки, під дно банки можна підкласти лезо ножа, щоб скло не тріснуло.

null
Приготування ікри. Фото: gospodynka.com.ua

Закрутити стерильними кришками і накрити банки чимось теплим, залишаючи їх остигати повільно до повного охолодження.

null
Ікра з зелених помідорів. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт, перевірений не одним поколінням. 

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту, з базиліком. 

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок. 

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити. 

рецепти лайфхаки консервація кабачкова ікра зелені помідори

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:22 Білий дім не почув переконливих аргументів щодо ударів по РФ, — ЗМІ

20:04 Кличко став найкращим боксером 21 століття — він обійшов Усика та брата Віталія

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

19:54 Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові зупинили

19:38 Відмова від відстрочки — коли ТЦК мають право ухвалювати таке рішення

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

19:37 Начальник одеського ТЦК розповів про свою зарплату

19:21 У Мінфіні пояснили, якою буде мінімальна зарплата у 2025 році

18:56 На Генасамблеї ООН Байден запевнив Україну в подальшій підтримці

18:51 Киян запрошують на "Книжковий пікнік" — програма заходу та локація

Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

20:22 Білий дім не почув переконливих аргументів щодо ударів по РФ, — ЗМІ

20:04 Кличко став найкращим боксером 21 століття — він обійшов Усика та брата Віталія

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

19:54 Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові зупинили

19:38 Відмова від відстрочки — коли ТЦК мають право ухвалювати таке рішення

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

19:37 Начальник одеського ТЦК розповів про свою зарплату

19:21 У Мінфіні пояснили, якою буде мінімальна зарплата у 2025 році

18:56 На Генасамблеї ООН Байден запевнив Україну в подальшій підтримці

18:51 Киян запрошують на "Книжковий пікнік" — програма заходу та локація

Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

Text

17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Text

13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

Text

13:00 Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

Text

12:27 ТЦК потребує реформ — нардеп запропонував перейти на систему НАТО

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

12:25 Нардепка назвала сценарій, за яким можна підняти зарплати військовим

Text

11:10 Нардепка пояснила, чому багато затриманих корупціонерів не засуджують

Text

10:06 Військовий ЗСУ поділився найкреативнішим способом застосування дронів

Text

08:00 Корупція в прокуратурі та зустріч Зеленського з Шольцом у США — ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2024
Text

23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені