Ікра із зелених помідорів на зиму — найсмачніший рецепт для вашої родини

Ікра на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт ікри із зелених помідорів стане справжньою знахідкою для всіх, хто любить заготівлі на зиму. Страва не тільки проста у приготуванні, але й неймовірно смачна, а також добре зберігається при кімнатній температурі.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

зелені помідори 2 кг (вага в очищеному вигляді);

болгарський перець 1 кг;

морква 1 кг;

цибуля 1 кг;

яблука 1 кг;

часник 100 г (приблизно 2 середні головки);

гострий перець 1 шт;

чорний мелений перець 1 ч. ложка;

томатна паста 3 ст. ложки (близько 150 г);

олія без запаху 200 мл;

сіль 2 ст. ложки (50 г);

цукор 200 г;

оцет 9% 2 ст. ложки.

З цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 9 банок по 550 мл.

Спосіб приготування

Почати з очищення овочів. Моркву, цибулю, болгарський перець, яблука та помідори нарізати на шматочки. Зелений перець варто нарізати на смужки, а помідори на часточки, видаляючи плодоніжки та будь-які пошкодження.

Зелені помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен інгредієнт по черзі пропускається через м'ясорубку з середньою сіткою: спочатку зелені помідори, потім болгарський і гострий перець (якщо хочеться м’якшого смаку, насіння можна видалити), часник, моркву, цибулю та яблука.

Солодкий перець. Фото: gospodynka.com.ua

Отриману масу з помідорів, перців і часнику помістити у велику каструлю. Додати туди ж перекручені моркву, цибулю і яблука. Всипати сіль, цукор, чорний мелений перець і томатну пасту. Додати олію. Усе ретельно перемішати, довести до кипіння та тушкувати під кришкою на середньому вогні протягом 45 хвилин.

Ікра та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

За 5 хвилин до закінчення тушкування, додати оцет і швидко перемішати, прикриваючи кришкою, щоб він не випарувався. Готову ікру розкласти по стерилізованих банках до самого верху. Для безпеки, під дно банки можна підкласти лезо ножа, щоб скло не тріснуло.

Приготування ікри. Фото: gospodynka.com.ua

Закрутити стерильними кришками і накрити банки чимось теплим, залишаючи їх остигати повільно до повного охолодження.

Ікра з зелених помідорів. Фото: gospodynka.com.ua

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