Икра из зеленых помидоров на зиму — самый вкусный рецепт для вашей семьи

Икра на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт икры из зеленых помидоров станет настоящей находкой для всех, кто любит заготовки на зиму. Блюдо не только просто в приготовлении, но и невероятно вкусное, а также хорошо сохраняется при комнатной температуре.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

зеленые помидоры — 2 кг (вес в очищенном виде);

болгарский перец — 1 кг;

морковь — 1 кг;

лук — 1 кг;

яблоки — 1 кг;

чеснок — 100 г (приблизительно 2 средние головки);

острый перец — 1 шт.;

черный молотый перец — 1 ч. ложка;

томатная паста — 3 ст. ложки (около 150 г);

масло без запаха — 200 мл;

соль — 2 ст. ложки (50 г);

сахар — 200 г;

уксус 9% — 2 ст. ложки.

Из этого количества ингредиентов выходит примерно 9 банок по 550 мл.

Способ приготовления

Начать с очистки овощей. Морковь, лук, болгарский перец, яблоки и помидоры порезать на кусочки. Зеленый перец следует нарезать на полоски, а помидоры на дольки, удаляя плодоножки и повреждения.

Зеленые помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый ингредиент поочередно пропускается через мясорубку со средней сеткой: сначала зеленые помидоры, затем болгарский и острый перец (если хочется более мягкого вкуса, семена можно удалить), чеснок, морковь, лук и яблоки.

Сладкий перец. Фото: gospodynka.com.ua

Получившуюся массу из помидоров, перцев и чеснока поместить в большую кастрюлю. Добавить туда же перекрученные морковь, лук и яблоки. Всыпать соль, сахар, черный молотый перец и томатную пасту. Добавить масло. Все тщательно перемешать, довести до кипения и тушить под крышкой на среднем огне 45 минут.

Икра и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

За 5 минут до окончания тушения добавить уксус и быстро перемешать, прикрывая крышкой, чтобы он не испарился. Готовую икру разложить по стерилизованным банкам до самого верха. Для безопасности под дно банки можно подложить лезвие ножа, чтобы стекло не треснуло.

Приготовление икры. Фото: gospodynka.com.ua

Закрутить стерильными крышками и накрыть банки чем-нибудь теплым, оставляя их остывать медленно до полного охлаждения.

Икра с зелеными помидорами. Фото: gospodynka.com.ua

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