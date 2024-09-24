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Икра на зиму из зеленых помидоров — получается очень вкусная

24 сентября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Икра из зеленых помидоров на зиму — самый вкусный рецепт для вашей семьи
Икра на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот рецепт икры из зеленых помидоров станет настоящей находкой для всех, кто любит заготовки на зиму. Блюдо не только просто в приготовлении, но и невероятно вкусное, а также хорошо сохраняется при комнатной температуре.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • зеленые помидоры — 2 кг (вес в очищенном виде);
  • болгарский перец — 1 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • лук — 1 кг;
  • яблоки — 1 кг;
  • чеснок — 100 г (приблизительно 2 средние головки);
  • острый перец — 1 шт.;
  • черный молотый перец — 1 ч. ложка;
  • томатная паста — 3 ст. ложки (около 150 г);
  • масло без запаха — 200 мл;
  • соль — 2 ст. ложки (50 г);
  • сахар — 200 г;
  • уксус 9% — 2 ст. ложки.

Из этого количества ингредиентов выходит примерно 9 банок по 550 мл.

Способ приготовления

Начать с очистки овощей. Морковь, лук, болгарский перец, яблоки и помидоры порезать на кусочки. Зеленый перец следует нарезать на полоски, а помидоры на дольки, удаляя плодоножки и повреждения.

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Зеленые помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый ингредиент поочередно пропускается через мясорубку со средней сеткой: сначала зеленые помидоры, затем болгарский и острый перец (если хочется более мягкого вкуса, семена можно удалить), чеснок, морковь, лук и яблоки.

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Сладкий перец. Фото: gospodynka.com.ua

Получившуюся массу из помидоров, перцев и чеснока поместить в большую кастрюлю. Добавить туда же перекрученные морковь, лук и яблоки. Всыпать соль, сахар, черный молотый перец и томатную пасту. Добавить масло. Все тщательно перемешать, довести до кипения и тушить под крышкой на среднем огне 45 минут.

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Икра и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

За 5 минут до окончания тушения добавить уксус и быстро перемешать, прикрывая крышкой, чтобы он не испарился. Готовую икру разложить по стерилизованным банкам до самого верха. Для безопасности под дно банки можно подложить лезвие ножа, чтобы стекло не треснуло.

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Приготовление икры. Фото: gospodynka.com.ua

Закрутить стерильными крышками и накрыть банки чем-нибудь теплым, оставляя их остывать медленно до полного охлаждения.

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Икра с зелеными помидорами. Фото: gospodynka.com.ua

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.

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