Пиріг "Імператриця" — простий рецепт на 10 хвилин із розкішним смаком

Домашній пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте ідеальний десерт до чаю? Пиріг "Імператриця" — це ідеальне поєднання швидкості та вишуканого смаку. Простий рецепт, доступні інгредієнти й результат, який захопить усіх гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

борошно — 300 г;

цукор — 120 г;

какао — 3 ст. л.;

ванілін — 1/2 п.;

розпушувач — 10 г;

масло вершкове — 200 г.

Для начинки:

сир кисломолочний — 600 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г;

ванілін — 1/2 п.;

сіль;

крохмаль — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Приготування шоколадної крихти. Змішати борошно, цукор, какао, ванілін, розпушувач і масло. Перетерти суміш руками до стану дрібної крихти.

Шоколадна крихта. Фото: gospodynka.com.ua

Приготування начинки. До сиру додати яйця й збити все блендером до однорідної маси. Додати цукор, ванілін, сіль і крохмаль, ретельно перемішати.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 24 см. застелити пергаментом. Чергувати шари крихти та сирної начинки.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці протягом 40–50 хвилин. Дати пирогу трохи охолонути, нарізати порційними шматочками й подавати до столу.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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