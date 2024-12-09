Пиріг "Імператриця" — простий рецепт на 10 хвилин із розкішним смаком

"Імператриця" — 10 хвилин + випічка, золото, а не пиріг
Шукаєте ідеальний десерт до чаю? Пиріг "Імператриця" — це ідеальне поєднання швидкості та вишуканого смаку. Простий рецепт, доступні інгредієнти й результат, який захопить усіх гостей.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно — 300 г;
- цукор — 120 г;
- какао — 3 ст. л.;
- ванілін — 1/2 п.;
- розпушувач — 10 г;
- масло вершкове — 200 г.
Для начинки:
- сир кисломолочний — 600 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 100 г;
- ванілін — 1/2 п.;
- сіль;
- крохмаль — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Приготування шоколадної крихти. Змішати борошно, цукор, какао, ванілін, розпушувач і масло. Перетерти суміш руками до стану дрібної крихти.
Приготування начинки. До сиру додати яйця й збити все блендером до однорідної маси. Додати цукор, ванілін, сіль і крохмаль, ретельно перемішати.
Форму діаметром 24 см. застелити пергаментом. Чергувати шари крихти та сирної начинки.
Випікати в розігрітій до 180 °C духовці протягом 40–50 хвилин. Дати пирогу трохи охолонути, нарізати порційними шматочками й подавати до столу.
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