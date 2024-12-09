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"Імператриця" — 10 хвилин + випічка, золото, а не пиріг

9 грудня 2024 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Пиріг "Імператриця" — простий рецепт на 10 хвилин із розкішним смаком
Домашній пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Шукаєте ідеальний десерт до чаю? Пиріг "Імператриця" — це ідеальне поєднання швидкості та вишуканого смаку. Простий рецепт, доступні інгредієнти й результат, який захопить усіх гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • борошно — 300 г;
  • цукор — 120 г;
  • какао — 3 ст. л.;
  • ванілін — 1/2 п.;
  • розпушувач — 10 г;
  • масло вершкове — 200 г.

Для начинки:

  • сир кисломолочний — 600 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • ванілін — 1/2 п.;
  • сіль;
  • крохмаль — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Приготування шоколадної крихти. Змішати борошно, цукор, какао, ванілін, розпушувач і масло. Перетерти суміш руками до стану дрібної крихти.

домашній торт за 10 хвилин
Шоколадна крихта. Фото: gospodynka.com.ua

Приготування начинки. До сиру додати яйця й збити все блендером до однорідної маси. Додати цукор, ванілін, сіль і крохмаль, ретельно перемішати.

домашній торт за 10 хвилин рецепти
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 24 см. застелити пергаментом. Чергувати шари крихти та сирної начинки.

рецепт домашнього торта за 10 хвилин
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці протягом 40–50 хвилин. Дати пирогу трохи охолонути, нарізати порційними шматочками й подавати до столу.

простий рецепт домашнього торта за 10 хвилин
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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