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"Императрица" — 10 минут + выпечка, золото, а не пирог

9 декабря 2024 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Пирог "Императрица" – простой рецепт на 10 минут с роскошным вкусом
Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Ищете идеальный десерт к чаю? Пирог "Императрица" — это идеальное сочетание скорости и изысканного вкуса. Простой рецепт, доступные ингредиенты и результат, который увлечет всех гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мука — 300 г;
  • сахар — 120 г;
  • какао — 3 ст. л.;
  • ванилин — 1/2 п.;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • масло сливочное — 200 г.

Для начинки:

  • сыр кисломолочный — 600 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • ванилин — 1/2 п.;
  • соль;
  • крахмал — 2 ст. л.

Способ приготовления

Приготовление шоколадной крошки. Смешать муку, сахар, какао, ванилин, разрыхлитель и масло. Перетереть смесь руками до состояния мелкой крошки.

домашний торт за 10 минут
Шоколадная крошка. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовление начинки. К сыру добавить яйца и взбить блендером до однородной массы. Добавить сахар, ванилин, соль и крахмал, тщательно перемешать.

домашний торт за 10 минут
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 24 см. застелить пергаментом. Чередовать слои крошки и творожной начинки.

рецепт домашнего торта за 10 минут
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 40–50 минут. Дать пирогу немного остыть, порезать порционными кусочками и подавать к столу.

простой рецепт домашнего торта за 10 минут
Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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