Пирог "Императрица" – простой рецепт на 10 минут с роскошным вкусом

"Императрица" — 10 минут + выпечка, золото, а не пирог
Ищете идеальный десерт к чаю? Пирог "Императрица" — это идеальное сочетание скорости и изысканного вкуса. Простой рецепт, доступные ингредиенты и результат, который увлечет всех гостей.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 300 г;
- сахар — 120 г;
- какао — 3 ст. л.;
- ванилин — 1/2 п.;
- разрыхлитель — 10 г;
- масло сливочное — 200 г.
Для начинки:
- сыр кисломолочный — 600 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- ванилин — 1/2 п.;
- соль;
- крахмал — 2 ст. л.
Способ приготовления
Приготовление шоколадной крошки. Смешать муку, сахар, какао, ванилин, разрыхлитель и масло. Перетереть смесь руками до состояния мелкой крошки.
Приготовление начинки. К сыру добавить яйца и взбить блендером до однородной массы. Добавить сахар, ванилин, соль и крахмал, тщательно перемешать.
Форму диаметром 24 см. застелить пергаментом. Чередовать слои крошки и творожной начинки.
Выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 40–50 минут. Дать пирогу немного остыть, порезать порционными кусочками и подавать к столу.
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