Пирог "Императрица" – простой рецепт на 10 минут с роскошным вкусом

Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Ищете идеальный десерт к чаю? Пирог "Императрица" — это идеальное сочетание скорости и изысканного вкуса. Простой рецепт, доступные ингредиенты и результат, который увлечет всех гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мука — 300 г;

сахар — 120 г;

какао — 3 ст. л.;

ванилин — 1/2 п.;

разрыхлитель — 10 г;

масло сливочное — 200 г.

Для начинки:

сыр кисломолочный — 600 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

ванилин — 1/2 п.;

соль;

крахмал — 2 ст. л.

Способ приготовления

Приготовление шоколадной крошки. Смешать муку, сахар, какао, ванилин, разрыхлитель и масло. Перетереть смесь руками до состояния мелкой крошки.

Шоколадная крошка. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовление начинки. К сыру добавить яйца и взбить блендером до однородной массы. Добавить сахар, ванилин, соль и крахмал, тщательно перемешать.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 24 см. застелить пергаментом. Чередовать слои крошки и творожной начинки.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 40–50 минут. Дать пирогу немного остыть, порезать порционными кусочками и подавать к столу.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

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