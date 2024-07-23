Смачна тортилья на сніданок із 3 інгредієнтів – покроковий рецепт приготування

Іспанська тортилья на сніданок — знадобиться всього три простих інгредієнта
23 липня 2024 06:45
Іспанська тортилья. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Іспанська тортилья це проста, смачна та швидка страва на сніданок, обід або вечерю з найдоступніших інгредієнтів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
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Вам знадобиться:
- цибуля 1 шт;
- картопля 6 шт;
- яйця 6 шт;
- сіль, чорний мелений перець;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно обсмажити дрібно нарізану і додати картоплю.
До яєць додати спеції та все розмішати.
До смаженої картоплі додати яйця, все перемішати і обсмажити на сковороді з двох сторін до золотистої скоринки.
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