Смачна тортилья на сніданок із 3 інгредієнтів – покроковий рецепт приготування

Іспанська тортилья. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Іспанська тортилья це проста, смачна та швидка страва на сніданок, обід або вечерю з найдоступніших інгредієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

цибуля 1 шт;

картопля 6 шт;

яйця 6 шт;

сіль, чорний мелений перець;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно обсмажити дрібно нарізану і додати картоплю.

Картопля на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До яєць додати спеції та все розмішати.

Яйця та спеції. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До смаженої картоплі додати яйця, все перемішати і обсмажити на сковороді з двох сторін до золотистої скоринки.

Приготування сніданку. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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