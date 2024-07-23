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Іспанська тортилья на сніданок — знадобиться всього три простих інгредієнта

23 липня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачна тортилья на сніданок із 3 інгредієнтів – покроковий рецепт приготування
Іспанська тортилья. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Іспанська тортилья це проста, смачна та швидка страва на сніданок, обід або вечерю з найдоступніших інгредієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • цибуля 1 шт;
  • картопля 6 шт;
  • яйця 6 шт;
  • сіль, чорний мелений перець;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно обсмажити дрібно нарізану і додати картоплю.

іспанська тортилья на сніданок
Картопля на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До яєць додати спеції та все розмішати.

іспанська тортилья на сніданок рецепт
Яйця та спеції. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До смаженої картоплі додати яйця, все перемішати і обсмажити на сковороді з двох сторін до золотистої скоринки.

рецепт іспанської тортильї на сніданок
Приготування сніданку. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша.

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