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Испанская тортилья на завтрак — понадобится всего три простых ингредиента

23 июля 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусная тортилья на завтрак из 3 ингредиентов — пошаговый рецепт приготовления
Испанская тортилья. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Испанская тортилья  это простое, вкусное и быстрое блюдо на завтрак, обед или ужин из самых доступных ингредиентов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам знадобиться: 

  • лук 1 шт;
  • картофель 6 шт;
  • яйца 6 шт;
  • соль, черный молотый перец;
  • растительное масло для жарки. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо обжарить мелко нарезанный и добавить картофель. 

испанская тортилья на завтрак
Картошка на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К яйцам добавить специи и все размешать. 

испанская тортилья на завтрак рецепт
Яйца и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К жаренному картофелю добавить яйца, все перемешать и обжарить все на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. 

рецепт испанской тортильи на завтрак
Приготовление завтрака. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

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