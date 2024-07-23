Вкусная тортилья на завтрак из 3 ингредиентов — пошаговый рецепт приготовления

Испанская тортилья. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Испанская тортилья это простое, вкусное и быстрое блюдо на завтрак, обед или ужин из самых доступных ингредиентов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам знадобиться:

лук 1 шт;

картофель 6 шт;

яйца 6 шт;

соль, черный молотый перец;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала необходимо обжарить мелко нарезанный и добавить картофель.

Картошка на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К яйцам добавить специи и все размешать.

Яйца и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К жаренному картофелю добавить яйца, все перемешать и обжарить все на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

Приготовление завтрака. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.