Вкусная тортилья на завтрак из 3 ингредиентов — пошаговый рецепт приготовления

Испанская тортилья на завтрак — понадобится всего три простых ингредиента
Испанская тортилья это простое, вкусное и быстрое блюдо на завтрак, обед или ужин из самых доступных ингредиентов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- лук 1 шт;
- картофель 6 шт;
- яйца 6 шт;
- соль, черный молотый перец;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала необходимо обжарить мелко нарезанный и добавить картофель.
К яйцам добавить специи и все размешать.
К жаренному картофелю добавить яйца, все перемешать и обжарить все на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
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