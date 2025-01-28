Італійські гарячі бутерброди на сніданок за 10 хвилин — швидко і смачно

Гарячі бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua

Почніть свій ранок із швидкого та смачного сніданку! Італійські гарячі бутерброди з сиром, ананасами та часником за 10 хвилин стануть справжнім хітом вашої кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

консервовані ананаси — 150 г;

твердий сир — 150 г;

часник — 3-5 зубчиків;

сіль, перець — за смаком;

майонез — 1 ст.л.;

хліб;

кетчуп.

Спосіб приготування

Нарізати ананаси кубиками. Натерти твердий сир на тертці. Видавити часник через прес, змішати з сіллю, перцем та майонезом.

Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити хліб кетчупом, викласти зверху начинку. Викласти хліб із начинкою на форму для випікання, змащену олією.

Приготування бутербродів. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій духовці при 190°C протягом приблизно 10 хвилин.

Готові бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua

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