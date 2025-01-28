Італійські гарячі бутерброди на сніданок за 10 хвилин — швидко і смачно

Італійські гарячі бутерброди на сніданок за 10 хвилин
Почніть свій ранок із швидкого та смачного сніданку! Італійські гарячі бутерброди з сиром, ананасами та часником за 10 хвилин стануть справжнім хітом вашої кухні.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- консервовані ананаси — 150 г;
- твердий сир — 150 г;
- часник — 3-5 зубчиків;
- сіль, перець — за смаком;
- майонез — 1 ст.л.;
- хліб;
- кетчуп.
Спосіб приготування
Нарізати ананаси кубиками. Натерти твердий сир на тертці. Видавити часник через прес, змішати з сіллю, перцем та майонезом.
Змастити хліб кетчупом, викласти зверху начинку. Викласти хліб із начинкою на форму для випікання, змащену олією.
Випікати у розігрітій духовці при 190°C протягом приблизно 10 хвилин.
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