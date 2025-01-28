Итальянские горячие бутерброды на завтрак за 10 минут - быстро и вкусно

Итальянские горячие бутерброды на завтрак за 10 минут
Начните свое утро с быстрого и вкусного завтрака! Итальянские горячие бутерброды с сыром, ананасами и чесноком за 10 минут станут настоящим хитом вашей кухни.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- консервированные ананасы — 150 г;
- твердый сыр — 150 г;
- чеснок — 3-5 зубчиков;
- соль, перец — по вкусу;
- майонез — 1 ст.л.;
- хлеб;
- кетчуп;
Способ приготовления
Нарезать ананасы кубиками. Натереть твердый сыр на терке. Выдавить чеснок через пресс, смешать с солью, перцем и майонезом.
Смазать хлеб кетчупом, выложить сверху начинку. Выложить хлеб с начинкой на форму для выпекания, смазанную растительным маслом.
Выпекать в разогретой духовке при 190°C в течение примерно 10 минут.
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