Итальянские горячие бутерброды на завтрак за 10 минут - быстро и вкусно

Горячие бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua

Начните свое утро с быстрого и вкусного завтрака! Итальянские горячие бутерброды с сыром, ананасами и чесноком за 10 минут станут настоящим хитом вашей кухни.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

консервированные ананасы — 150 г;

твердый сыр — 150 г;

чеснок — 3-5 зубчиков;

соль, перец — по вкусу;

майонез — 1 ст.л.;

хлеб;

кетчуп;

Способ приготовления

Нарезать ананасы кубиками. Натереть твердый сыр на терке. Выдавить чеснок через пресс, смешать с солью, перцем и майонезом.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать хлеб кетчупом, выложить сверху начинку. Выложить хлеб с начинкой на форму для выпекания, смазанную растительным маслом.

Приготовление бутербродов. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при 190°C в течение примерно 10 минут.

Готовые бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua

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