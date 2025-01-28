Киев Одесса Харьков Львов
Разделы
Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Итальянские горячие бутерброды на завтрак за 10 минут arrow

Итальянские горячие бутерброды на завтрак за 10 минут

28 января 2025 21:32
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Итальянские горячие бутерброды на завтрак за 10 минут - быстро и вкусно
Горячие бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Начните свое утро с быстрого и вкусного завтрака! Итальянские горячие бутерброды с сыром, ананасами и чесноком за 10 минут станут настоящим хитом вашей кухни.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • консервированные ананасы — 150 г;
  • твердый сыр — 150 г;
  • чеснок — 3-5 зубчиков;
  • соль, перец — по вкусу;
  • майонез — 1 ст.л.;
  • хлеб;
  • кетчуп;

Способ приготовления

Нарезать ананасы кубиками. Натереть твердый сыр на терке. Выдавить чеснок через пресс, смешать с солью, перцем и майонезом.

null
Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать хлеб кетчупом, выложить сверху начинку. Выложить хлеб с начинкой на форму для выпекания, смазанную растительным маслом.

null
Приготовление бутербродов. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при 190°C в течение примерно 10 минут.

null
Готовые бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков

Самая полезная каша, о которой все забыли, — вкусный завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.

бутерброд рецепты хлеб бутерброд с сыром и колбасой идея для завтрака