Італійський яблучний пиріг Дольче Віта — ніжний смак та аромат затишку

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випічка, яка пахне теплом і домашнім затишком! Італійський яблучний пиріг "Дольче Віта" — це поєднання ніжного тіста, соковитих яблук і легкого цитрусового аромату. Простий у приготуванні, але витончений на смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

борошно — 520 г;

розпушувач — 16 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

цукор — 180 г;

сіль — щіпка;

цедра 1 лимона;

вершкове масло або маргарин — 180 г;

яйця — 2 шт.

Для начинки:

яблука — 500 г;

сік 1/2 лимона;

вершкове масло — 20 г;

цукор — 2 ст. л.;

ванільний цукор — 1 пакетик;

крохмаль — 1 ч. л.;

родзинки — 80 г.

Спосіб приготування

Яблука нарізати кубиками, змішати з лимонним соком. У сковорідці розігріти вершкове масло, викласти яблука, посипати цукром, ванільним цукром і крохмалем.

Начинка з яблук. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити, постійно помішуючи, до м’якості та випаровування зайвої рідини. Перекласти в миску й залишити охолоджуватися.

Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для тісто у глибокій мисці змішати борошно, розпушувач, ванільний цукор, звичайний цукор і сіль. Додати цедру лимона, м’яке вершкове масло та яйця. Руками замісити тісто до стану крихти.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (25×25 см) застелити пергаментом. Викласти більшу частину тіста, рівномірно розподілити руками, формуючи бортики. Викласти охолоджену яблучну начинку та рівномірно розподілити родзинки.

Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху посипати залишками тіста. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 35-40 хвилин до золотистої скоринки. Готовий пиріг остудити, прикрасити цукровою пудрою.

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