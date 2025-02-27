Італійський яблучний пиріг Дольче Віта — ніжний смак та аромат затишку

Італійський рецепт яблучного пирога "Дольче Віта"
Випічка, яка пахне теплом і домашнім затишком! Італійський яблучний пиріг "Дольче Віта" — це поєднання ніжного тіста, соковитих яблук і легкого цитрусового аромату. Простий у приготуванні, але витончений на смак.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно — 520 г;
- розпушувач — 16 г;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- цукор — 180 г;
- сіль — щіпка;
- цедра 1 лимона;
- вершкове масло або маргарин — 180 г;
- яйця — 2 шт.
Для начинки:
- яблука — 500 г;
- сік 1/2 лимона;
- вершкове масло — 20 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- крохмаль — 1 ч. л.;
- родзинки — 80 г.
Спосіб приготування
Яблука нарізати кубиками, змішати з лимонним соком. У сковорідці розігріти вершкове масло, викласти яблука, посипати цукром, ванільним цукром і крохмалем.
Обсмажити, постійно помішуючи, до м’якості та випаровування зайвої рідини. Перекласти в миску й залишити охолоджуватися.
Для тісто у глибокій мисці змішати борошно, розпушувач, ванільний цукор, звичайний цукор і сіль. Додати цедру лимона, м’яке вершкове масло та яйця. Руками замісити тісто до стану крихти.
Форму (25×25 см) застелити пергаментом. Викласти більшу частину тіста, рівномірно розподілити руками, формуючи бортики. Викласти охолоджену яблучну начинку та рівномірно розподілити родзинки.
Зверху посипати залишками тіста. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 35-40 хвилин до золотистої скоринки. Готовий пиріг остудити, прикрасити цукровою пудрою.
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