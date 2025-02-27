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Італійський рецепт яблучного пирога "Дольче Віта"

27 лютого 2025 03:08
Марина Євтягіна - Редактор
Італійський яблучний пиріг Дольче Віта — ніжний смак та аромат затишку
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Випічка, яка пахне теплом і домашнім затишком! Італійський яблучний пиріг "Дольче Віта" — це поєднання ніжного тіста, соковитих яблук і легкого цитрусового аромату. Простий у приготуванні, але витончений на смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 520 г;
  • розпушувач — 16 г;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • цукор — 180 г;
  • сіль — щіпка;
  • цедра 1 лимона;
  • вершкове масло або маргарин — 180 г;
  • яйця — 2 шт.

Для начинки:

  • яблука — 500 г;
  • сік 1/2 лимона;
  • вершкове масло — 20 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • крохмаль — 1 ч. л.;
  • родзинки — 80 г.

Спосіб приготування

Яблука нарізати кубиками, змішати з лимонним соком. У сковорідці розігріти вершкове масло, викласти яблука, посипати цукром, ванільним цукром і крохмалем.

рецепт італійського яблучного пирога
Начинка з яблук. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити, постійно помішуючи, до м’якості та випаровування зайвої рідини. Перекласти в миску й залишити охолоджуватися.

простий рецепт італійського яблучного пирога
Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для тісто у глибокій мисці змішати борошно, розпушувач, ванільний цукор, звичайний цукор і сіль. Додати цедру лимона, м’яке вершкове масло та яйця. Руками замісити тісто до стану крихти.

смачний рецепт італійського яблучного пирога
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (25×25 см) застелити пергаментом. Викласти більшу частину тіста, рівномірно розподілити руками, формуючи бортики. Викласти охолоджену яблучну начинку та рівномірно розподілити родзинки.

домашній рецепт італійського яблучного пирога
Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху посипати залишками тіста. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 35-40 хвилин до золотистої скоринки. Готовий пиріг остудити, прикрасити цукровою пудрою.

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