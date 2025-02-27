Итальянский яблочный пирог Дольче Вита — нежный вкус и аромат уюта

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпечка, которая пахнет теплом и домашним уютом! Итальянский яблочный пирог "Дольче Вита" — это сочетание нежного теста, сочных яблок и легкого цитрусового аромата. Простой в приготовлении, но утонченный на вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мука — 520 г;

разрыхлитель — 16 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

сахар — 180 г;

соль — щепотка;

цедра 1 лимона;

сливочное масло или маргарин — 180 г;

яйца — 2 шт.

Для начинки:

яблоки — 500 г;

сок 1/2 лимона;

сливочное масло — 20 г;

сахар — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 1 пакетик;

крахмал — 1 ч. л.;

изюм — 80 г.

Способ приготовления

Яблоки нарезать кубиками, смешать с лимонным соком. В сковородке разогреть сливочное масло, выложить яблоки, посыпать сахаром, ванильным сахаром и крахмалом.

Начинка из яблок. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить, постоянно помешивая, до мягкости и испарения лишней жидкости. Переложить в миску и оставить охлаждаться.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для тесто в глубокой миске смешать муку, разрыхлитель, ванильный сахар, обычный сахар и соль. Добавить цедру лимона, мягкое сливочное масло и яйца. Руками замесить тесто до состояния крошки.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (25×25 см) застелить пергаментом. Выложить большую часть теста, равномерно распределить руками, формируя бортики. Выложить охлажденную яблочную начинку и равномерно распределить изюм.

Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху посыпать остатками теста. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 35-40 минут до золотистой корочки. Готовый пирог остудить, украсить сахарной пудрой.

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