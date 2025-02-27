Итальянский яблочный пирог Дольче Вита — нежный вкус и аромат уюта

Итальянский рецепт яблочного пирога "Дольче Вита"
Выпечка, которая пахнет теплом и домашним уютом! Итальянский яблочный пирог "Дольче Вита" — это сочетание нежного теста, сочных яблок и легкого цитрусового аромата. Простой в приготовлении, но утонченный на вкус.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 520 г;
- разрыхлитель — 16 г;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- сахар — 180 г;
- соль — щепотка;
- цедра 1 лимона;
- сливочное масло или маргарин — 180 г;
- яйца — 2 шт.
Для начинки:
- яблоки — 500 г;
- сок 1/2 лимона;
- сливочное масло — 20 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- крахмал — 1 ч. л.;
- изюм — 80 г.
Способ приготовления
Яблоки нарезать кубиками, смешать с лимонным соком. В сковородке разогреть сливочное масло, выложить яблоки, посыпать сахаром, ванильным сахаром и крахмалом.
Обжарить, постоянно помешивая, до мягкости и испарения лишней жидкости. Переложить в миску и оставить охлаждаться.
Для тесто в глубокой миске смешать муку, разрыхлитель, ванильный сахар, обычный сахар и соль. Добавить цедру лимона, мягкое сливочное масло и яйца. Руками замесить тесто до состояния крошки.
Форму (25×25 см) застелить пергаментом. Выложить большую часть теста, равномерно распределить руками, формируя бортики. Выложить охлажденную яблочную начинку и равномерно распределить изюм.
Сверху посыпать остатками теста. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 35-40 минут до золотистой корочки. Готовый пирог остудить, украсить сахарной пудрой.
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