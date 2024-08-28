Італійський рецепт салату з овочами та хрусткими крутонами – покроковий рецепт

Салат з овочами та хрусткими крутонами. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Італійський салат з овочами та хрусткими крутонами — це ідеальне поєднання свіжості та аромату. Легкий та швидкий у приготуванні, він стане чудовим доповненням до будь-якого прийому їжі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

помідори кількох видів 3-4 шт;

солодкий перець 1/2 шт.;

фіолетова цибуля 1/2 шт;

чіабатта маленька 1/2 шт;

маслини без кісточки 1/3 банки;

каперси 30 г;

в'ялені помідори 2-3 половинки.

Для заправки змішати:

оливкова олія 4 ст.л;

бальзамічний оцет 1 ст.

сіль та чорний перець за смаком;

італійські трави 1 ст.

Спосіб приготування

Готуємо крутони: чіабатту рвемо на шматочки, побризкуємо олією, солимо, присипаємо сухим часником і запікаємо 15 хвилин у духовці розігрітої до 180 ºС.

Сухарики для салату. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Помідори та перець ріжемо довільними шматочками, додаємо нарізану півкільцями цибулю, в'ялені томати, маслини та каперси.

Овочі для салату. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Зверху укладаємо крутони та заправляємо. В ідеалі перемішуємо, щоб салат добре просочився заправкою і насолоджуємося.

Приготування салату. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

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