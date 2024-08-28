Італійський рецепт салату з овочами та хрусткими крутонами – покроковий рецепт

Італійський рецепт салату з овочами та хрусткими крутонами
Італійський салат з овочами та хрусткими крутонами — це ідеальне поєднання свіжості та аромату. Легкий та швидкий у приготуванні, він стане чудовим доповненням до будь-якого прийому їжі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- помідори кількох видів 3-4 шт;
- солодкий перець 1/2 шт.;
- фіолетова цибуля 1/2 шт;
- чіабатта маленька 1/2 шт;
- маслини без кісточки 1/3 банки;
- каперси 30 г;
- в'ялені помідори 2-3 половинки.
Для заправки змішати:
- оливкова олія 4 ст.л;
- бальзамічний оцет 1 ст.
- сіль та чорний перець за смаком;
- італійські трави 1 ст.
Спосіб приготування
Готуємо крутони: чіабатту рвемо на шматочки, побризкуємо олією, солимо, присипаємо сухим часником і запікаємо 15 хвилин у духовці розігрітої до 180 ºС.
Помідори та перець ріжемо довільними шматочками, додаємо нарізану півкільцями цибулю, в'ялені томати, маслини та каперси.
Зверху укладаємо крутони та заправляємо. В ідеалі перемішуємо, щоб салат добре просочився заправкою і насолоджуємося.
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