Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Італійський рецепт салату з овочами та хрусткими крутонами arrow

Італійський рецепт салату з овочами та хрусткими крутонами

28 серпня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Італійський рецепт салату з овочами та хрусткими крутонами – покроковий рецепт
Салат з овочами та хрусткими крутонами. Фото: Скріншот YouTube @evadaren
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Італійський салат з овочами та хрусткими крутонами — це ідеальне поєднання свіжості та аромату. Легкий та швидкий у приготуванні, він стане чудовим доповненням до будь-якого прийому їжі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • помідори кількох видів 3-4 шт;
  • солодкий перець 1/2 шт.;
  • фіолетова цибуля 1/2 шт;
  • чіабатта маленька 1/2 шт;
  • маслини без кісточки 1/3 банки;
  • каперси 30 г;
  • в'ялені помідори 2-3 половинки.

Для заправки змішати:

  • оливкова олія 4 ст.л;
  • бальзамічний оцет 1 ст.
  • сіль та чорний перець за смаком;
  • італійські трави 1 ст.

Спосіб приготування

Готуємо крутони: чіабатту рвемо на шматочки, побризкуємо олією, солимо, присипаємо сухим часником і запікаємо 15 хвилин у духовці розігрітої до 180 ºС.

рецепт овочевого салату
Сухарики для салату. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Помідори та перець ріжемо довільними шматочками, додаємо нарізану півкільцями цибулю, в'ялені томати, маслини та каперси.

простий рецепт овочевого салату
Овочі для салату. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Зверху укладаємо крутони та заправляємо. В ідеалі перемішуємо, щоб салат добре просочився заправкою і насолоджуємося.

рецепт овочевого салату на вечерю
Приготування салату. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Раніше ми писали про легкий квітневий салат за одну хвилину з черемшею та яйцями — супер рецепт.

Ви не повірите, яким смачним може бути салат, — рецепт з мівіни за 20 хвилин.

Також радимо ознайомитися з незвичайним рецептом салату з молодої капусти — ароматним та яскравим.

Ще ми розповідали про салат з крабовими паличками по-новому — рецепт, що сподобався.

рецепти овочі лайфхаки Вечеря салат

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:23 "Азову" потрібні військові медики — кого запрошують і скільки платитимуть

02:35 Окупанти отруюють річки на Чернігівщині — в яких з них місцева влада заборонила ловити рибу

Новина з відео

02:34 ТЦК відмовляються приймати документи для оформлення відстрочки — як діяти

01:40 Нацбанк обмежує переводи у 150 тисяч гривень — у НБУ пояснили, як це вплине на волонтерів

01:32 Волинянин ухилився від повістки, бо не погодився з результатами ВЛК — як його покарав суд

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

00:25 Чи продовжують США забороняти Україні бити своїми ракетами по РФ — Пентагон дав відповідь

00:18 Динамо не змогло обіграти Зальцбург і вилетіло з Ліги чемпіонів

27 серпня 2024

23:59 Українці зможуть побачити унікальне астрономічне явище — коли і де спостерігати

23:58 Блогер-мільйонер Слобоженко "засвітився" в Варшаві, — ЗМІ

Text

23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

03:23 "Азову" потрібні військові медики — кого запрошують і скільки платитимуть

02:35 Окупанти отруюють річки на Чернігівщині — в яких з них місцева влада заборонила ловити рибу

Новина з відео

02:34 ТЦК відмовляються приймати документи для оформлення відстрочки — як діяти

01:40 Нацбанк обмежує переводи у 150 тисяч гривень — у НБУ пояснили, як це вплине на волонтерів

01:32 Волинянин ухилився від повістки, бо не погодився з результатами ВЛК — як його покарав суд

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

00:25 Чи продовжують США забороняти Україні бити своїми ракетами по РФ — Пентагон дав відповідь

00:18 Динамо не змогло обіграти Зальцбург і вилетіло з Ліги чемпіонів

27 серпня 2024

23:59 Українці зможуть побачити унікальне астрономічне явище — коли і де спостерігати

23:58 Блогер-мільйонер Слобоженко "засвітився" в Варшаві, — ЗМІ

23:47 ТЦК хотів мобілізувати чоловіка із діагнозом "розумова відсталість", той ухилився — рішення суду

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Text

23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

Text

22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

Text

20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Text

17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

Text

11:48 Зеленський, Шмигаль, Єрмак та Стефанчук на Форумі Україна 2024. Незалежність — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку